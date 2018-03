Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Prahova a fost amendat cu peste 6.000 de lei pentru ca nu a intervenit cu material antiderapant pe mai multe drumuri judetene, in conditiile in care contractul subsecvent pentru deszapezire expirase la data de 15 martie, iar la intrarea in vigoarea a avertizarilor de la inceputul…

- Starea vremii: In ultimele 24 h cerul a fost acoperit inregistrandu-se precipitatii sub forma de ninsoare. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre -4°C si -6°C. Starea drumului: In cursul zilei de ieri si in aceasta dimineața s-a intervenit cu un numar de 34 utilaje si a…

- Revenirea ninsorilor a dat peste cap programul de intretinere a drumurilor din judetul Gorj. Autoritatile si firmele de constructii au fost nevoite sa amane inceperea lucrarilor de reabilitare sau modernizare a drumurilor. Inca de saptamana trecuta fusese stabilit un program ...

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, duminica dupa-amiaza, pe DN 1 si DN 1B, unde pe anumite portiuni se inregistreaza fenomenul de ploaie inghetata. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, pe DN 1, in zona Pucheni - limita cu judetul…

- Avand in vedere avertizarea cod galben de ninsori valabila pentru judetul Iasi, Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi a incheiat un contract de deszapezire in regim de urgenta. Pe drumurile judetene se circula in conditii de iarna. Firmele de deszapezire au intervenit toata…

- Reprezentantii Directiei Regionale Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi au actionat, in noaptea de sambata spre duminica, cu 157 de utilaje pe drumurile nationale din administrare, fiind imprastiate peste 1.000 de tone de material antiderapant. Potrivit unui comunicat de presa remis duminica…

- Trei drumuri judetene si trei comunale din Covasna sunt vineri inchise circulatiei pe anumite tronsoane din cauza inundatiilor din ultima perioada, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES, circulatia rutiera este afectata pe DJ…

- „Zilnic vedem pe rețelele de socializare imagini postate de cetațeni revoltați de modul in care arata drumurile județene. In ultimele zile, am vazut aradeni care au pus mana pe lopata și au trecut la fapte, adica au acoperit gropile de pe un drum județean, satui de nepasarea autoritaților, in speța…

- Bugetul propriu pe anul 2018 al judetului Maramures a prevazut, pentru intretinerea drumurilor judetene, suma de 25.000 mii lei, bani care vor asigura o buna intretinere a arterelor de circulatie. Suma de 29,75 mii lei s-a acordat pentru bunuri si servicii, 7.768,41 mii lei s-au stabilit pentru cheltuieli…

- Incendiul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane 1657, care transporta circa 300 de persoane. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere incendii cu apa și spuma. Totodata, pompierii de la Buzau, care au fost mobilizați pentru stingerea focului, așteapta la aceasta ora scoaterea…

- Deși, intr-o prima faza, meteorologii ne spuneau ca primavara va da semne de revenire in data de 2 a lunii martie, acum prognoza s-a actualizat și vom mai avea de „suferit”. O informare meteorologica valabila pana in 4 martie, la ora 10, ne dezvaluie ca in Banat vor fi ninsori moderate, polei…

- Firmele de deszapezire au intervenit toata noaptea pentru a curata drumurile judetene afectate de ninsoare si viscol. Au fost imprastiate 170 de tone de material antiderapant si acum se actioneaza cu 18 sararite, 6 autogredere si 3 freze. Pe DJ 282 H Sipote-Ergoterapie, DJ 244 F Grozesti si DJ 281C…

- Reprezentanții municipalitații din Alba Iulia au transmis, miercuri, in jurul orei 20.20 ca, pe mai multe artere din oraș, se impraștie sare și material antiderapant. Acțiunea se desfașoara cu ajutorul a doua utilaje. Post-ul Alba Iulia, miercuri seara: se impraștie sare și material antiderapant pe…

- Starea drumurilor din Dolj la ora 16.00, potrivit ISU Dolj: -Drumuri naționale: se acționeaza pe toate drumurile naționale din județ cu 45 utilaje folosindu-se 234 tone material antiderapant; -Drumuri județene: se acționeaza cu 61 utilaje folosindu-se 134 tone material antiderapant. ...

- Starea drumurilor din Dolj la ora 16.00, potrivit ISU Dolj: -Drumuri naționale: se acționeaza pe toate drumurile naționale din județ cu 45 utilaje folosindu-se 234 tone material antiderapant; -Drumuri județene: se acționeaza cu 61 utilaje folosindu-se 134 tone material antiderapant. ...

- La prima ora a dimineții de miercuri, reprezentanții Consiliului Județean Timiș transmit ca niciun drum din județ nu este inchis, dar ca se circula in condiții de iarna. Puteți afla informații privind starea drumurilor județene pe perioada iernii 2017-2018 și puteți face sesizari la numarul de telefon…

- ”Se intervine cu utilaje pe drumurile naționale și pe autostrazi. Rugam participanții la trafic sa adapteze viteza condițiilor meteo și sa respecte semnalizarile rutiere și restricțiile instituite temporar. De asemenea, reiteram faptul ca autovehiculele trebuie echipate pentru circulația…

- Sute de utilaje de deszapezire au actionat noaptea trecuta pe drumurile din vestul tarii! Pe parcursul nopții, pe autostrazile și drumurile naționale din vest au acționat 258 autoutilaje. Au fost raspandite peste 2.230 de tone de material antiderapant și peste 45 de tone de soluție de clorura de calciu,…

- Acțiunile desfașurate de CNAIR SA in perioada 26.02.2018, ora 05:00 – 26.02.2018, ora 12:00 26.02.2018 In perioada 26.02.2018, ora 05:00 — 26.02.2018, ora 12:00, la nivel național, drumarii au acționat astfel: — DRDP CONSTANȚA: cu 113 autoutilaje și s-au raspandit 71,9 tone material antiderapant — DRDP…

- In perioada 25 – 26 februarie, potrivit informarilor venite din partea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, pe drumurile nationale si judetene din Valcea s-au imprastiat aproximativ 1.000 de tone de material antiderapant.

- Pe toate sectoarele de drumuri nationale, judetene si comunale din judetul Maramures se circula in conditii de iarna, pentru combaterea poleiului intervenindu-se cu peste 5 tone de material antiderapant, a declarat, luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Consiliului Judetean Maramures, Amalia…

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula, vineri, in conditii de iarna, iar pentru asigurarea unui trafic in conditii de siguranta s a intervenit cu 90 de tone de material antiderapant, conform Agerpres.ro Cea mai mare cantitate, respectiv 67 de tone, a fost imprastiata pe strazile din municipiul…

- Drumarii din zona de vest a Romaniei au avut in cursul noptii de marti spre miercuri probleme cu poleiul. Ei au folosit peste 150 de tone de material antiderapant pe soselele din raza de activitate a DRDP Timisoara.

- Circulatia rutiera se desfasoara, miercuri, in conditii de iarna pe toate sectoarele de drumuri judetene din Buzau, unde actioneaza 16 utilaje si au fost imprastiate peste 120 de tone de material antiderapant. "Ninge cu putere mai ales in zona de munte, dar deocamdata niciun drum judetean…

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula, luni dimineata, in conditii de iarna, dupa ce in ultimele 24 de ore carosabilul a fost acoperit de zapada. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Tulcea, Amalia Ignatencu, a declarat pentru AGERPRES ca autoritatile actioneaza…

- Reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale Targu-Jiu au actionat, de ieri si pana in aceasta dimineata,cu 17 autoutilaje. S-au raspandit 3 tone de material antiderapant pe DN 7A, DN 66, DN 67, DN 67B, DN 67C si DN 67D.

- Drumarii din Maramures sunt la datorie. In cursul zilei de ieri si in aceasta dimineața s-a intervenit cu un numar de 7 utilaje si a fost raspandita o cantitate de 18 tone de material antiderapant pentru prevenirea si combaterea poleiului. Circulația este asigurata pe toate sectoarele de drum in conditii…

- Politistii din Dambovita au retinut un barbat invarsta de 31 de ani din orasul Titu, acuzat ca in vara anului trecut a violat o tanara in varsta de 16 ani. Alaturi de presupusul agresor, in acelasi dosar au fost retinute mama si matusa fetei, acuzate de favorizarea faptuitorului, dupa ce au deteminat-o…

- In perioada 22 ianuarie, ora 17.00 – 23 ianuarie, ora 05.00, la nivel national, drumarii au actionat in judetul Calarasi cu 68 autoutilaje si s-au raspandit 418 tone material antiderapant si 12.32 tone clorura de calciu.

- Drumarii au intervenit in ultimele ore pe soselele administrate de Consiliul Judetean Gorj. Potrivit lui Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, nu sunt probleme in ceea ce priveste circulatia rutiera pe drumurile judetene. Cosmin Popescu a declarat ca s-a intervenit cu utilaje si cu…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.117 autoutilaje si 5.881 tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a anuntat Compania Nationala…

- Avand in vedere informarea meteorologica emisa de ANM care anunța Cod Galben de ninsori insemnate cantitativ și intensificari susținute ale vantului, ceea ce determina ninsori viscolite (vizibilitate redusa), CNAIR SA recomanda conducatorilor auto sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate și…

- Actiunile desfasurate de CNAIR SA astazi, 19.01.2018 in intervalul orar 05:00 -12:00 19.01.2018 Astazi, 19.01.2018, in intervalul orar 05:00 -12:00, drumarii au actionat astfel: - DRDP CONSTANTA: cu 33 autoutilaje si s-au raspandit 105,3 tone material antiderapant; - DRDP BUCURESTI: cu 22 autoutilaje…

- Consilierul județean PSD, Remus Lapușan, s-a declarat satisfacut de faptul ca dupa lungi insistențe in plenul Consiliului Județean, instituția care administreaza drumurile județene a inceput sa faca lucrari importante de reabilitare/asfaltare la drumurile județene, inclusiv din zona Turzii. Read More...

- Se intervine in judet pentru deblocarea unor drumuri. Pe DJ 246 Scanteia-Scheia, traficul este blocat in zona localitatii Cauesti din cauza sulurilor de zapada formate pe drumul judetean. Aceeasi situatie este si pe DJ 282D Romanesti-Podu Iloaiei-Popesti- Madarjac, pe tronsonul Podu Iloaiei-Henci. In…

- Ca urmare a caderii unei importante cantitați de zapada in cursul acestei nopți, Primaria Municipiului Dej a demarat incepand cu ora 03:00, acțiunea de deszapezire in oraș. Acțiunea continua și la aceasta ora. S-a intervenit prin Serviciul Administrarii Domeniului Public cu utilaje cu lama și pentru…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de joi, 18 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Drumarii din Maramures au avut noapte alba. In cursul zilei de ieri Si in aceasta dimineața s-a intervenit cu un numar de 36 utilaje si a fost raspandita o cantitate de 548 de tone de material antiderapant pentru prevenirea si combaterea poleiului. Circulația este asigurata pe toate sectoarele de drum…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud a anuntat ca va aplica amenzi ca urmare a modului defectuos in care au fost deszapezite tronsoanele de drumuri nationale din judet, fapt care a favorizat producerea, miercuri dimineata, a doua accidente pe DN 17 si DN 17D, in localitatile Beclean,…

- Sistemele GPS montate pe masini permit localizarea in orice moment, iar activitatea acestora poate fi urmarita pe site-ul Consiliului Judetean, www.icc.ro, sau accesand link-ul ACESTA. 36 de utilaje de deszapezire sunt pregatite pentru a interveni, in orice moment, pe drumurile judetene. Se va actiona…

- Pe majoritatea drumurilor naționale administrate de Sectia de Drumuri Nationale Targu-Jiu se circula in condiții de carosabil curat și umed. Exceptie fac: DN 67 C Novaci-Ranca, unde se inregistreaza zapada tocata 1-2 centimetri. Se acționeaza cu material antiderapant și utilaje cu lama, respectiv DN…

- 25 de autobasculante si camioane si 6 unimog uri dotate cu lama patruleaza si distribuie material antiderapant pe drumurile judetene. La ora 20 va intra tura de noapte. Potrivit directorului RAJDP, Lucian Lungoci, se va actiona si noaptea atata timp cat se va mentine ninsoarea.Incepand cu ora 3 4 dimineata,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta intr-un comunicat ca, in perioada 14 – 15 ianuarie, a actionat pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale cu 545 utilaje si circa 2.483 de tone de material antiderapant pentru ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, în perioada 14 - 15 ianuarie, a actionat pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale cu 545 utilaje si circa 2.483 de tone de material antiderapant pentru a asigura circulatia rutiera în conditii de…

- Mașina, o Dacie Logan de culoare galbena, a derapat pe drumul inghețat și s-a rasturnat in rapa. Din fericire, conducatorul auto nu a pațit nimic, doar mașina fiind avariata. Accidentul s-a intamplat in aceasta dupa-amiaza, in timp ce autoturismul cobora pe serpentinele de la Barajul Paltinu, adica…

- Opt case din comuna prahoveana Calugareni au fost incendiate in ultimele saptamani, politistii deschizand o ancheta si intocmind un cerc de suspecti, unul dintre acestia fiind depistat, au informat vineri reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Purtatorul de…

- Pentru a preintampina producerea unor accidente, politistii ii sfatuiesc pe conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.Totodata,…

- Cele doua societati care vor asigura intretinerea drumurilor pana la mijlocul lunii martie, respectiv Eky-Sam si Enviro, au in stoc aproximativ 1.500 de tone de material antiderapant. In judet, DJADP are trei baze de deszapezire (Iasi, Tg. Frumos si Pascani) si trei puncte de sprijin (Tibanesti, Raducaneni…

- UPDATE ora 21:15 – Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism,…