- Evenimentul EU SPORT FORUM 2019, organizat de Comisia Europeana, prin Departamentul de Educatie, Tineret, Sport si Cultura, sub egida Presedintiei rotative a Romaniei la Consiliul UE, s-a desfasurat luni si marti la Bucuresti, printre principalele teme abordate numarandu-se modalitatea prin care scolile…

- Salariile celor din construcții și din domenii conexe construcțiilor au urcat în februarie cu peste 40% în ritm anual, potrivit datelor transmise luni de reprezentanții Institutului Național de Statistica. Urmatoarele cele mai mari creșteri le au salariații din Învațamânt și…

- Veolia Energie Prahova anunța intreruperea alimentarii cu energie termica vineri, 05.04.2019, in intervalul orar 8:00 - 17:00, pentru a remedia o avarie survenita pe circuitul primar de termoficare, in zona centrala a orașului. In cursul zilei, furnizarea cu apa calda și incalzire va fi intrerupta in…

- Constructorii, alaturi de angajații din invațamant și din sanatate au inregistrat cel mai puternic ritm de creștere a venitului net in perioada ianuarie 2018- ianuarie 2019, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica.

- La intalnirea Comisiei de Dialog Social ce a avut loc zilele trecute la Palatul Administrativ din Baia Mare s-au purtat si diverse discutii pe teme din sanatate. Astfel, Uniunea Judeteana Sanitas a depus un memoriu cu privire la limitele impuse de OUG nr. 114/2018, care a afectat veniturile salariatilor…

- Violeta Stoica Proiectele elaborate de organizațiile neguvernamentale din Prahova vor avea parte, in acest an, de o finanțare de la bugetul județean substanțial mai mare decat in anii anteriori, potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții Consiliului Județean Prahova. Bogdan Toader, șeful…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa considera ”deplorabil faptul ca Mihai Tudose a ajuns sa deplanga reducerea bugetelor pentru serviciile de informații, dar nu zice nimic despre alocarile suplimentare de la Educație sau Sanatate sau despre OUG data de Guvern legata de creșterea alocațiilor.” "Halal…

- Sindicalistii amintesc de un nou caz de violenta puternica: o profesoara din cadrul Colegiului "Spiru Haret" din Ploiesti a fost injunghiata de un fost elev, chiar in fata cancelariei. Acestia spun ca siguranta si securitatea in unitatile de invatamant trebuie sa reprezinte o prioritate pentru Guvern,…