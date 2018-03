Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Dorin Otrocol planuieste in perioada urmatoare, o intalnire de lucru cu reprezentantii la varf ai Primariei, ai distribuitorului de energie termica si cu o serie de sindicalisti pentru a discuta ce se va intampla cu angajatii societatii, in conditiile in care, cel mai probabil, sistemul centralizat…

- Polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin, in cooperare cu polițiștii Serviciului Poliției Transporturi Mehedinți au executat in data de 13 martie o acțiune pe raza municipiului in vederea combaterii comerțului stradal ilicit. In urma activitații au…

- Politistii de imigrari din Galati in cooperare cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Galati au depistat cu sedere ilegala un cetatean tunisian. Pe numele sau a fost emisa decizie de returnare sub escorta de pe teritoriul Romaniei, fiind luat in custodie publica pana la indepartare. La iesirea din tara,…

- Societatea de distributie a agentului termic din Galati, Calorgal S.A., anunta printr-un comunicat de presa ca se apropie data la care expira contractul de vanzare-cumparare a energiei termice, incheiat cu Electrocentrale Galati S.A. Calorgal S.A. mentioneaza in comunicat ca societatea a realizat toate…

- Un grav accident rutier s-a petrecut azi noapte pe centura ocolitoare a municpiului Drobeta Turnu Severin, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune. Potrivit IPJ Mehedinti, doua persoane au fost grav ranite, iar la fata locului au fost mobilizate ...

- In scopul prevenirii aparitiei si evolutiei unor episoade de toxiinfectii alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2018, DSVSA Prahova va intensifica controalele oficiale in unitatile de abatorizare, procesare, depozitare si vanzare cu amanuntul a produselor alimentare, tinand cont de faptul ca…

- Polițiștii Biroului de Ordine Publica și Proximitate din cadrul Poliție municipiului Drobeta Turnu Severin au executat o acțiune pe raza municipiului in vederea combaterii comerțului stradal ilicit. In urma activitații au fost legitimate 40 de persoane, dintre care 16 vanzatori ...

- Mai mulți parlamentari de la UDMR, PSD, ALDE și minoritați propun reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice, precum livrarea de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare. Proiectul de lege a fost depus…

- "Vor pleca din primarie 109 persoane. (...) Costurile salariile erau foarte mari si nu le mai puteam suporta de la bugetul local. Acesta este motivul pentru care am luat aceasta decizie dureroasa, dar absolut necesara. A durut, stiu ca doare, sunt alaturi de oameni, dar sunt convins ca fiecare isi va…

- Globalworth Real Estate In­vest­ments, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, a ajuns la finalul lui 2017 la un por­tofoliu in va­loare de 1,815 mld. euro si a inre­gis­trat venituri din chirii de aproa­pe 116 mil. euro, in cre­stere cu 134% fata de pe­rioada similara a anului…

- In ultimele ore, avariile la rețeaua electrica au afectat trei localitați din Prahova, in total peste 900 de abonați ramanand, unii chiar de luni seara, fara alimentare cu energie electrica, in condițiile in care in județ sunt valabile avertizari meteo de ninsori abundente, viscol și ger. Prima defecțiune…

- E Distributie Dobrogea a suspendat, pe durata avertizarii de vreme rea ndash; cod portocaliu de vant puternic si ninsori abundente anuntate de Administratia Nationala de Meteorologie lucrarile care presupun intreruperea programata a alimentarii cu energie electrica, pentru a preintampina neplaceri cauzate…

- Perioada de ger anunțata de meteorologi pentru saptamana care urmeaza impune masuri de patrulare pentru Serviciul de Ambulanța Județean Neamț. Un echipaj pe fiecare tura asigura patrularea pentru a putea interveni și prelua oamenii fara adapost. „Se face patrulare cu un echipaj cu autospeciala tip Logan…

- Polițiștii Biroului Rutier au acționat in perioada 20-21 februarie, in intervalele orare 8:30-13:30 și 16:30-21:00, pe raza municipiului, pe linia constatarii și sancționarii conducatorilor auto care nu respecta normele privind reglementarea circulatiei pe drumurile publice. Activitațile desfașurate…

- Operațiune de amploare a Guvernului Romaniei! Executivul are in plan sa dezvolte o rețea de benzinarii. Construirea a cel puțin 1.000 de astfel de stații de alimentare este prevazuta in strategia Guvernului. Pana in 2020, in Romania, vor fi cel putin 1.000 de puncte de alimentare a masinilor cu combustibili…

- Un polițist local din Brașov a fost filmat in timp ce batea, la secție, un om al strazii. Povestea este veche, dateaza din 2014, dar, ca de obicei, mai-marii Poliției Locale au pus batista pe țambal, ca sa nu dea rau la imaginea instituției. Interesanta este și sentința primita de Adrian Negruși – polițistul-milițian…

- Monica Niculescu, locul 99 WTA, a invins-o pe rusoaica Maria Sarapova, numarul 41 mondial, dupa trei seturi. Niculescu, venita din calificari, s-a impus dupa doua ore si 39 de minute de joc, in prima intalnire avuta cu Sarapova, noteaza News.ro . Fara a-i diminua in vreun fel meritele Monicai Niculescu,…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- Productia industriala a crescut cu 8,2% in anul 2017 fata de 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Aceasta este o crestere-record a ultimilor cel putin 15 ani in care INS a emis comunicate periodice referitoare la productia industriala. Din anul…

- La Vatra Dornei, centrala termica pe deșeuri din lemn nu poate funcționa din cauza multiplelor defecțiuni la rețeaua de alimentare cu energie electrica. Anunțul a fost facut de primarul Ilie Boncheș, prin intermediul unui comunicat. El subliniaza ca municipalitatea iși cere scuze pentru disconfortul…

- O zona destul de extinsa din municipiul Campina a ramas fara curent electric in aceasta seara, din jurul orei 20.20. Potrivit informațiilor furnizate de Electrica Muntenia Nord este vorba despre o avarie la rețeaua principala de alimentare cu energie electrica, iar echipajele de intervenție se afla…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de 1,7 milioane de lei in urma controalelor desfasurate in perioada sarbatorilor de iarna, verificari ce au vizat modul de etichetare, comercializare si depozitare a produselor alimentare specifice, potrivit unui comunicat…

- Un accident de circulatie s-a produs ieri dupa masa pe centura orasului Drobeta Turnu Severin. Un tir s-a rasturnat, iar soferul acestuia a fost ranit. Barbatul a fost evaluat de Serviciul de Ambulan

- Un tir incarcat cu pompe de apa s-a rasturnat duminica la pranz, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Accidentul s-a produs duminica, 28 ianuarie, in jurul orei 12,00, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Un tir incarcat cu pompe de apa a ieșit de pe carosabil,…

- ♦ Piata de fuziuni si achizitii a avut anul trecut o valoare totala de 4-4,6 miliarde de euro, conform estimarilor companiei de audit si consultanta Deloitte ♦ Cea mai importanta mutare a venit din energie si a avut o valoare de 401 milioane de euro. Avocatul Florian Nitu, ma­naging…

- Iarna blanda nu se resimte si in facturile la caldura. Cel putin nu pentru abonatii CET Hidrocarburi Arad, care au aflat cu uimire, zilele trecute, ca pentru consumul de energie termica din luna decembrie au de platit mai mult decat anul trecut cu 10 – 15 la suta, chiar daca a fost o luna cu…

- Noua unitati spitalicesti si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov asigura, miercuri, asistenta medicala, de Ziua Unirii Principatelor Romane, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul…

- Un barbat in varsta de 52 de ani, din comuna Breznița Ocol, judetul Mehedinți, si-a pierdut viata aseara, dupa ce a intrat cu masina fara sa se asigure in intersectia dintre strada Cicero si Centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu ...

- Accident duminica seara pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin la intersecția cu drumul spre localitatea Magheru. Trei persoane au ajuns la spital cu rani grave. Accidentul a avut loc duminica, 21 ianuarie, in jurul orei 19,00, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin…

- Cinci persoane primesc ingrijiri medicale, sambata, in urma impactului dintre patru masini pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin, la intersectia cu DJ 607A. Politistii au stabilit ca unul dintre soferi nu a acordat prioritate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferinta cu prefectii din judetele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca si Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca si prefectul Carmen Ichim si membrii Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferința cu prefecții din județele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca și Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca și prefectul Carmen Ichim și membrii Comitetului Județean pentru Situații…

- La Galati a cazut prima zapada insemnata cantitativ din aceasta perioada si autoritatile locale s-au mobilizat. "Activitatea de deszapezire si combatere a poleiului in municipiul Galati se desfasoara in conformitate cu “Procedura pentru asigurarea desfasurarii activitatii la nivelul municipiului Galati…

- In perioada 1.I.-30.XI.2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fața de aceeași perioada a anului precedent cu 3,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.XI.2017,…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

-  In luna noiembrie 2017, productia industriala a scazut fata de luna precedenta cu 0,7% ca serie bruta si a crescut ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,7%.  Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a crescut atat ca…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de miercuri, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), in timp ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat ca a decis majorarea pretului…

- „Intr-un scenariu optimist, sectorul tech romanesc va depasi ponderea de 10% din PIB si o productivitate de cel putin 80.000 euro per om (fata de de 45.000 euro in prezent).“ Exporturile de servicii ale Romaniei au cumulat 17 miliarde de euro in primele zece luni ale anului trecut, in…

- Politistii clujeni au identificat si retinut doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi din magazine. La data de 7 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi. Din cercetari a rezultat ca, in perioada 30.11.2017-03.01.2018,…

- Consiliul Judetean Mehedinti a stopat lucrarile de reabilitare a Piciorului Podului lui Traian din Drobeta Turnu Severin, care se efectueaza in cadrul unui proiect mai amplu ce cuprinde si Muzeul Regiunii Portilor de Fier. Asta fiindca intre timp si-a dat seama ca este nevoie de noi studii tehnice.

- Furtuna Carmen a provocat luni intreruperea curentului pentru 40.000 de locuinte din regiunea franceza Bretania, a informat intr-un comunicat distribuitorul de energie Enedis, potrivit Reuters. Compania de electricitate, care a mobilizat 1.500 angajati pentru a restabili alimentarea cu energie, spune…

- Politia Locala Galati a constituit mai multe dispozitive de ordine publica si siguranta rutiera, care vor actiona pentru eradicarea comertului stradal neautorizat efectuat in parcari, zone aferente pietelor agro-alimentare si pe depistarea produselor alimentare vandute in conditii improprii.

- Consilierii locali focșaneni au reușit performanța sa aprobe un proiect de hotarare care poate trimite ENET-ul in faliment prin noile reguli care nu țin cont de prevederile legale referitoare la serviciile publice de alimentare cu energie termica. Proiectul de hotarare a fost adoptat…

- Redam in continuarea comunicatul DNA: ”In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA,…

- Aproape 1.700 de cazuri au fost preluate de Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF) incepand din seara de Ajun si pana marti dimineata, a doua zi de Craciun, a declarat, pentru News.ro , managerul SABIF, Alis Grasu. Dintre aceste cazuri, peste 1.000 au fost urgente de cod rosu si god galben,…

- Sambata 18 noiembrie 2017 a avut loc Conferinta judeteana de alegeri a TSD Mehedinti, prilej cu care tinerii social-democrati mehedinteni si-au ales o noua conducere care sa-i reprezinte in perioada urmatoare. La eveniment a participat si intreaga conducere a PSD Mehedinti: Aladin Georgescu, presedintele…

- Compania de salubritate PRVAL va avea urmatorul program de colectare a deseurilor menajere in perioada sarbatorilor: De pe strazile programate pentru colectare in ziua de LUNI(25 decembrie 2017) deșeurile se

- Dupa ani de așteptare, timp in care multe blocuri din municipiul Zalau au fost reabilitate, a venit și randul unui bloc emblematic al Zalaului, situat in centrul municipiului – blocul de locuințe Scala. Potrivit devizului general, valoarea investiției este de peste 1.700.000 de lei. Pe langa “batranul”…