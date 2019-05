Stiri pe aceeasi tema

- De cand nu v-ați mai trimis copilul in tabara, in cel mai vestic județ al țarii? In orice caz, doar doua tabere școlare din cinci funcționeaza in Timiș in anul 2019. Consiliul Județean Timiș a decis preluarea tuturor acestor tabere și reabilitarea lor. In Timiș mai sunt funcționale doua tabere din cinci…

- CJ Timiș va transmite o solicitare catre Ministerul Tineretului și Sportului de trecere a taberelor școlare in proprietatea și administrarea Județului. Mai exact, este vorba despre Bogda, Chevereș, Poieni Strambu, Herneacova și Poieni Sat. Prin hotararea aprobata astazi, 28 mai, Consiliul Județean se…

- "Ministerul Tineretului si Sportului detine al doilea patrimoniu din Romania dupa Ministerul Culturii. La ora actuala nu putem investi in toate taberele pe care le avem in Romania. Vom trece taberele la consiliile judetene, asta insemnand ca vor trece si directiile judetene pentru tineret si sport.…

- Ministerul Tineretului si Sportului a aprobat Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, pentru anul 2019, conform Metodologiei in vigoare, urmatoarele locuri pentru tinerii cu nevoi sociale si pentru tinerii cu dizabilitati, pe perioada vacantei de vara 2019: 61 de locuri pentru desfasurarea…

- Covasneanul Catalin-Nicolae Lazar reprezinta Ministerul Tineretului și Sportului la o serie de intalniri lansate de catre Consiliul Europei pe tematici ce tin de domeniul tineretului. Intrunirile, care reunesc delegați guvernamentali cu atribuții in domeniul tineretului din toata Europa, se desfasoara…