- Kelemen Hunor a declarat, joi, la Cluj-Napoca, intr-o conferința de presa la finalul Consiliul Permanent al UDMR care a efectuat o analiza a alegerilor europarlamentare, ca acest text va cuprinde, printre altele, și referiri la soluționarea situației Cimitirului Eroilor din Valea Uzului. „In…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat ca Uniunea va avea un text la moțiunea de cenzura care va fi depusa de Opoziție, aceasta fiind o condiție pentru ca Uniunea sa aiba o contribuție la o eventuala cadere a Guvernului, transmite MEDIAFAX.Kelemen Hunor a declarat, joi, la Cluj-Napoca,…

- ANAF verifica romanii care au efectuat tranzacții cu criptomonede, precum Bitcoin, pentru a vedea daca și-au platit impozitul de 10% catre stat. De controale sunt vizate și firmele care comercializeaza online electronice sau imbracaminte, identificate de inspectori in urma unei „analize de risc”. Inspectorii…

- Romanii care nu au avut vouchere de vacanta sunt dispusi sa cheltuiasca intre 200 si 400 lei de persoana pentru o mini-vacanta de Paste, majoritatea alegand in acest an destinatii autohtone in detrimentul marilor capitale europene, se arata intr-un studiu realizat de un portal de rezervari online,…

- Directia de Evidența a Populatiei din Iasi au lansat serviciul "Alerta de Identitate". Astfel, ieșenii vor primi alerte prin SMS care ii anunța ca le expira cartea de identitate. Mesajul va fi transmis doar celor care si-au exprimat dorința de a fi anunțați. In luna aprilie va fi in testare sistemul…

- O familie de romani a trecut printr-un șoc teribil: fetița lor de numai 4 ani a fost batjocorita de unchiul ei. Barbatul acuzat, in varsta de 40 de ani, a fost arestat de oamenii legii din Napoli, dupa ce a marturisit faptele, a notat observator.tv. Copila a fost internata in stare grava la spitalul…

- Rețelele de socializare Instagram și Facebook, dar și aplicația de mesagerie Whatsapp sunt indisponibile in mai multe țari din lume. "Downdetector" a anunțat ca, incepand cu 11.30, ora Londrei, utilizatorii au inceput sa anunțe erori pe cele trei aplicații. Whatsapp nu permite trimiterea și nici primirea…

- Aproximativ 77% dintre romani si-au planificat o excursie de weekend in Romania in perioada martie - aprilie 2019, iar bugetul minim de persoana este de 500 lei pentru cazare, transport si mese, conform unui studiu realizat de o platforma de rezervari hoteliere, remis vineri AGERPRES. …