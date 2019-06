Stiri pe aceeasi tema

- Programul ediției din acest an a Zilelor Andrei Șaguna incepe joi, 20 iunie, ora 16.oo,la statuia Sfantului Ierarh Andrei Saguna(parcul „Andrei Saguna” din Sfantu Gheorghe), cu depunerea de jerbe și coroane de flori de catre conducerile asociațiilor culturale romanești din Sfantu Gheorghe,urmata…

- Programul, aflat la a doua ediție, va avea durata de doua saptamani și va fi dedicat nu doar cursanților instituției, ci și tuturor copiilor care doresc sa cunoasca activitatea acesteia și sa-și petreaca o mica parte din vacanța de vara in mod placut, interactiv și invațand lucruri utile. Activitațile,…

- Dupa „Drumeție in siguranța”, Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont a anunțat lansarea unui nou program pentru „Școala Altfel”: „Valorile naturale ale județului Covasna”, care are ca scop informarea elevilor cu privire la elementele de flora și fauna specifice județului. Programul este…

- Bugetul Consiliului Judetean (CJ) Covasna, aprobat joi, insumeaza peste 310 milioane de lei si este cel mai mare din ultimii patru ani. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a precizat ca suma a fost repartizata in asa fel incat toate institutiile subordonate sa aiba asigurate fondurile necesare pentru…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a alocat, joi, suma de 3,5 milioane de lei pentru finalizarea lucrarilor de constructie a Centrului de agrement pentru tineret din localitatea Comandau, incepute anul trecut. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a declarat ca lucrarile se afla in faza avansata si ca…

- Extinderea Unitatii de Primiri Urgente (UPU) si construirea unui heliport in incinta Spitalului Judetean din Sfantu Gheorghe, precum si reabilitarea unor drumuri interjudetene sunt proiecte care se afla pe lista de investitii din acest an a Consiliului Judetean (CJ) Covasna. Presedintele CJ Covasna,…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna redeschide, in acest an, o linie de cofinantare a proiectelor organizatiilor nonguvernamentale care activeaza in diverse domenii de activitate, alocand in acest scop peste 7 milioane de lei. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a precizat, joi, ca pentru sprijinirea…

- Celebrarea Sfintei Liturghii, rostirea rugaciunii „Regina Cerului”, dar si o intalnire cu comunitatea roma fac parte din programul Papei Francisc di Blaj. Din program face parte si beatificarea celor 7 episcopi greco-catolici martiri pe Campia Libertatii la Blaj. Pregatiri pentru vizita Papei Francisc…