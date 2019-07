Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, cererile fraților Florin Gheorghe Mureșan și Radu Pompiliu Marius Mureșan au fost considerate de catre judecator ca fiind neîntemeiate și au obligația de a plati Consiliului Local Cluj suma de 88.723,07 lei cu titlu de cheltuieli de judecata – taxa judiciara de timbru.…

- Conform unui comunicat de presa al Consiliului Județean Cluj, cea mai mare frauda din istoria acestui județ este la aeroport, iar 700.000 de clujeni au fost ”furați”. ”Consiliul Județean Cluj a stabilit construirea unei piste noi de 3.500 m, din care 2.190 - Etapa 1 s-a construit deja, cu…

- Aeroportul Internațional Cluj raspunde, printr-un comunicat de presa, la acuzațiile lansate de Consiliul Județean Cluj in dimineața zilei de 12 iunie 2019, articol cu titlul „ CJ CLUJ: Cea mai mare frauda din istoria acestui județ este la Aeroport. 700.000 de clujeni au fost furați „. Redam, așadar,…

- Un student in anul II la Drept a obtinut o decizie favorabila dupa trei ani de proces. In clasa a X-a i s-a scazut nota la purtare si un an mai tarziu a fost mutat disciplinar la o scoala aflata la 50 de kilometri de casa, decizii pe care le-a contestat in instanta. Dupa trei ani de proces a obtinut…

- Judecatorii Tribunalului Iasi s-au pronuntat în favoarea viceprimarului Gabriel Vasile Harabagiu în procesul intentat de acesta Partidului Social Democrat dupa excluderea sa din rândul social-democratilor, însa

- Ioan Duia, un bucurestean surdomut amendat in 10 martie 2018 de Jandarmeria Bucuresti cu 2.000 de lei pentru ca ar fi scandat lozinci anti-PSD la Congresul Extraordinar al partidului, a castigat marti definitiv procesul cu Jandarmeria.

- Fostul presedinte al tarii, Vladimir Voronin, va trebui sa-i prezinte scuze publice si sa achite despagubiri de 30 mii de lei presedintei Partidului National Liberal (PNL), Vitalia Pavlicenco, dupa ce, in 2007, a declarat la un post de televiziune ca politiciana ar fi venit din KGB si ca in activitatea…

- Consiliul Județean Cluj invita organizațiile neguvernamentale si entitatile publice din judet care implementeaza programe si proiecte din sfera tineretului si activitatilor socio-educationale, a sportului, culturii, cultelor religioase, precum si cele dedicate continuarii acțiunilor culturale legate…