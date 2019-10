Consiliul Județean Bistrița-Năsăud dă aproape 80.000 de euro pentru transportul la cursuri de formare profesională Consiliul Județean Bistrița-Nasaud da echivalentul unei case pe transportul beneficiarilor unui proiect social la cursuri de formare profesionala. Aceștia nu merg in vreo destinație exotica și nici macar nu ies din județ, deplasarile facandu-se pe ruta Bistrița-Teaca. Administrația județeana din Bistrița-Nasaud a lansat o licitație publica pentru servicii de transport, pentru care a alocat 370.210 lei, adica aproape 80.000 de euro. Acestea vizeaza beneficiarii unui proiect social, care participa la cursuri de formare profesionala. Culmea, aceste cursuri nu se desfașoara nici la mare, nici la… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cursuri de formare profesionala pentru cadre didactice, in judetele Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Salaj, Suceava, precum si in alte judete, in situatia formarii unor grupe de minim 20 de persoane/curs. Cursurile sunt acreditate MEN, iar diplomele se elibereaza in termen de 30 d ...

- AJOFM Dambovita este autorizata sa organizeze programe de formare profesionala in 23 de ocupatii, respectiv: agent de turism, baby sitter, barman, brutar, bucatar, camerista hotel, comunicare in limba engleza, coafor, confectioner articole textile, cofetar-patiser, cosmetician, drujbist, dulgher-tamplar-parchetar,…

- In sedinta de marti, 27 august, Guvernul a aprobat o Ordonanta referitoare la calificarea profesionala a administratorilor de condominii. Concret, este vorba despre o modificare a art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea…

- Potrivit Agentiei, programele cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari, precum: agent de securitate (185 de persoane), ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie publica (170), competente cheie - comunicare in limba romana (competente de baza in matematica) - 120 de persoane,…

- 'Pe 24 iunie si 1 iulie am initiat o provocare administratiei locale. Am solicitat primarului, viceprimarului si consilierilor locali lansarea unui sondaj pe site-ul Primariei Bistrita, dar si in presa locala, prin care cetatenii sa-si exprime doleantele. La urma urmei, acest demers este unul firesc…

- Deplasarile s-au facut in cadrul proiectului Educatia OUTDOOR – un pas spre educatia pentru dezvoltare durabila, proiect finantat de catre Uniunea Europeana prin programul Erasmus+. Este vorba de fluxul al doilea si al treilea de formare, dupa cel dintai, din Finlanda, desfasurat in luna aprilie a acestui…

- In august, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava va derula cinci programe de formare profesionala gratuite pentru 70 de persoane. Conform ANOFM, cite 14 persoane se vor califica in urmatoarele meserii: agent de securitate, inspector-referent de resurse umane, machior, manichiurist-pedichiurist…

- In luna iulie, persoanele interesate sa se califice prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita, pot opta pentru unul dintre cele 14 cursuri de formare profesionala in urmatoarele meserii: -sudor electric; -lucrator in structuri pentru constructii; -lacatus mecanic;…