Petre Apostol In sedinta de miercuri a Consiliului Judetean Prahova, s-a aprobat, cu majoritate, proiectul de hotarare privind infiintarea Clubului Sportiv Activ Prahova – Ploiesti, persoana juridica de drept public, instituție publica de interes județean, aflata in subordinea Consiliului Județean Prahova. Clubul sportiv va avea trei sectii: handbal, baschet si volei. Pe o perioada de sase luni, ca director interimar a fost numita Bianca Radu, pana la organizarea unui concurs pentru postul respectiv. De asemenea, Consiliul de Administratie ales in cadrul sedintei de miercuri este format din trei…