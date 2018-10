Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul IMM-urilor din Romania in parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est și Consiliul Județean Neamț, implementeaza proiectul “Startup Activator”, ce are ca scop principal incurajarea antreprenoriatului prin implementarea unui program integrat de formare, mentorat și finanțare…

- Conform sursei citate, numarul total de cazuri de rujeola confirmate in Romania, raportate pana la data de 12 octombrie, este 15.395, din care 59 de decese.In ultima saptamana, cele 16 cazuri nou confirmate au fost inregistrate in: Salaj - 4, Iasi - 3, Bacau, Bihor, Dolj cu cate doua cazuri,…

- Epidemia de rujeola din Romania, cea mai grava din Europa in acest moment, s-a soldat cu 59 de decese, cele mai multe victime fiind copii nevaccinati. Cele 80 de noi cazuri s-au inregistrat in Prahova (54), Bihor (5), Buzau (5), Calarasi (5), Iasi (3), Neamt (3), Botosani (2), Bacau, Bucuresti si Suceava…

- Regiunea Nord-Est a Romaniei are cei mai multi kilometri de drumuri pietruite si de pamant, judetele Botosani, Iasi, Suceava si Vaslui raportand printre cele mai mari valori in ceea ce priveste starea precara a drumurilor, potrivit datelor publicate intr-un raport al Institutului National de Statistica…

- Din cele 635 de comune care fac parte din cele opt judete ale Moldovei, doar 77 sunt racordate la reteaua de gaze, iar din cele 47 de orase, numai 39 sunt conectate, dupa cum reiese din datele de la Institutul National de Statistica aferente anului 2016. Din cei circa 40.000 de kilometri…

- ANM a emis o noua atenționare de cod galben pentru perioda 30 iulie, ora 21.00 – 1 august, ora 09.00. Acest interval va fi marcat de instabilitate atmosferica accentuata in nordul Moldovei, local in Transilvania și Oltenia, in zona Carpaților Orientali și Meridionali, precum și in zona Munților Banatului.…

- Doua persoane au murit in urma inundatiilor provocate de ploile abundente de ieri. Este vorba despre o fetita de 12 ani din Valcea si un barbat din judetul Maramures, cei doi au fost luati de viituri. Un alt barbat tot din judetul Valcea este dat disparut. Raman in vigoare mai multe atentionari meteorologice…

- Jumatate din tara se afla sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice pana joi, la ora 23:00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). 24 de judete sunt vizate de aceasta avertizare, din care 15 total (Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Covasna,…