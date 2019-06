Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii municipali se vor intruni miercuri, de la ora 11,00, intr-o sedinta, unde se va discuta diminuarea bugetului municipiului Bucuresti pe anul 2019 cu 608 milioane lei. Reducerea cea mai semnificativa apare la capitolul 'Energie termica', subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si…

- Conform proiectului de rectificare bugetara, reducerea cea mai semnificativa apare la capitolul ''Energie termica'', subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif urmand sa fie diminuate cu 300 de milioane de lei, de la un total de 800 de milioane. * Bugetele a 19 companii municipale,…

- Lucrarile de consolidare a podului Straulesti au fost finalizate, iar in prezent intreaga lucrare ce presupune consolidarea si reabilitarea podului este realizata in proportie de 70%. In acest moment Compania Strazi, Poduri si Pasaje lucreaza la infrastructura podului, se fac pregatiri pentru ridicarea…

- „Suntem in faliment nedeclarat” spunea primarul Capitalei acum cateva zile. Intre timp, pe SICAP (platforma de achiziții publice), au aparut noi achiziții pentru organizarea Festivalului de Folclor. In total, costurile pentru acest eveniment se ridica la nu mai puțin de 1,4 milioane de lei. Inca o dovada…

- CHIȘINAU, 3 iun – Sputnik. Mai multe strazi din Capitala au fost inundate în urma ploii torențiale din aceasta dimineața. Strada Ion Creanga, din sectorul Buiucani, a fost acoperita de noroi și pietre. Trecerea de pietoni de lânga magazinul ”UNIC” Fulgere spectaculoase…

- Președintele Pro România, Victor Ponta, a postat pe pagina sa de Facebook un clip cu maneaua care lauda PSD, lansata în acest weekend de Nicolae Guța, în oglinda cu alta, din 2009, dedicata fostului președinte Traian Basescu.

- ICCJ a decis, vineri, respingerea cererii procurorilor de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul fostului președinte Traian Basescu, actual senator.Traian Basescu s-a prezentat astazi la instanța. Este vorba despre o cauza privind restituirea unor imobile, acuzații care…

- Primaria Municipiului București a postat pe Facebook imagini in muncitorii care reparau Podul Grant din Capitala turnau bitum pe rosturile de dilatație. Numai ca acest lucru este impotriva regulilor din domeniu, caci acestea au ca rol absorbția mișcarilor care apare la dilatația sau contracția podului,…