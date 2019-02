Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul de creștere economica ce fundamenteaza construcția bugetara apare drept excesiv de optimist, mai ales în contextul încetinirii preconizate a economiei zonei euro și probabilitații în creștere de încheiere a fazei expansioniste a ciclului economic la nivel global, arata…

- Ministrul Finantelor Publice Eugen Teodorovici va fi audiat marti in Comisia economica din Senat cu privire la impactul masurilor fiscal-bugetare introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018.

- Scutirea de la plata de 2% a taxei pe cifra de afaceri, impusa prin OUG 114, se va aplica doar pentru producatorii de energie pe baza de carbune, nu si pentru ceilalti, asa cum spera piata. “Scutirea se va aplica doar pentru carbune. Costurile cu certificatele de emisii au crescut foarte mult” a declarat…

- Politicile economice au condus la cel mai mare deficit bugetar din ultimii 7 ani si statul s-a indatorat deja cu peste 1.000 de lei pentru fiecare roman, avertizeaza deputatul USR Claudiu Nasui. "Cel mai mare deficit bugetar din ultimii 7 ani. A iesit executia bugetara pe primele 10 luni ale…

- Cei cațiva protestatarii care au intampinat delegatia guvernamentala la Alba Iulia cu huiduieli continua sa scandeze și in timpul ședinței solemne, care are loc in Sala Unirii, conform Mediafax.Șase protestatari au ramas in fața Salii Unirii din Alba Iulia, unde se desfașoara o ședința solemna…

- Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC) a avertizat, joi, ca actuala criza din domeniul constructiilor ar putea impinge economia in recesiune si cer Guvernului subventii si facilitati fiscale pentru a putea mari salariile muncitorilor din constructii si a opri exodul angajatilor in…

- ”El este noul Andrusca al Guvernului. Trebuia sa fie si un ministru pe langa care Dancila sa se simta inteligenta”, Aktual24.ro dupa numirea lui Marius Budai in funcția de ministru al Muncii ...

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, legat de estimarile Comisiei Europene privind o crestere economica mai mica in cazul Romaniei, ca Guvernul isi mentine punctul de vedere ca aceasta va fi la nivelul prognozat. "In fiecare an e o discutie continua si Fondul Monetar, care a fost…