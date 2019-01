Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, autoritațile romane au impiedicat peste 112 milioane de țigarete de contrabanda sa ajunga pe piața din Romania, cu circa 25% mai puține decat in anul precedent, se arata intr-un comunicat de presa al British American Tobacco. In aceste condiții, nivelul contrabandei a crescut la 16,3% in 2018,…

- Investitiile straine directe au crescut cu 8,56% in primele 11 luni din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, la 4,842 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni, informeaza AGERPRES . “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat…

- Corina Crețu a anunțat ca exista deja o propunere pentru bugetul 2021-2027, perioada in care se vor pune la dispoziția Romaniei 27 de miliarde de euro. "Comisia Europeana va fi alaturi de Romania și dupa 2020. In propunerea noastra pentru bugetul 2021-2027, Romania are alocate 27 miliarde…

- Romania a consemnat un deficit de 20,9 miliarde de lei in primele zece luni din acest an, echivalent cu 2,2% din Produsul Intern Brut (PIB), releva execuția bugetara publicata de catre Ministerul Finanțelor. Suma este de trei ori mai mare decat cea inregistrata in același interval din 2017. In primele…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 3,517 miliarde euro, in perioada ianuarie – septembrie 2018, fiind mai mici cu 5,73% comparativ cu perioada similara din 2017, se arata intr-un comunicat al Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Din aceasta suma, participatiile la capital (inclusiv…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 6,62 miliarde euro in primele opt luni ale acestui an, cu 38,5% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, ritm accelerat fata de cel raportat luna trecuta. În primele nouă luni ale anului trecut, deficitul contului curent…

- RWEA - Asociația Romana pentru Energie Eoliana iși exprima preocuparea fața de Strategia Energetica propusa de Ministerul Energiei, care ignora tendințele tehnice, economice și climatice actuale și propune masuri in contradicție cu obiectivele declarate, in detrimentul consumatorilor. Astfel, Strategia…

- "In momentul de fata, in Romania, prin politica de coeziune au intrat 6,4 miliarde de euro, iar, in total, impreuna cu finantarile directe, platile directe care se fac catre fermieri, 11 miliarde de euro. Am lansat linii de finantare de 25,3 miliarde de euro si sunt depuse proiecte de 33 de miliarde…