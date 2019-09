Stiri pe aceeasi tema

- Surse liberale au declarat pentru stiripesurse.ro ca PNL a strans 238 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, aceasta urmand sa fie depusa vineri, cel tarziu luni. PNL a decis sa depuna in Parlament moțiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila vineri, pe 27 septembrie, arata G4Media.ro…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei a avertizat luni ca independenta judiciara este amenintata intr-un numar tot mai mare de tari, printre care Romania. Europenii se bucura de multa...

- Sunt zile sufocante in toata peninsula Balcanilor. Autoritațile din mai multe state, printre care Bosnia, Croatia și Ungaria, le recomanda oamenilor sa nu iasa afara daca nu au urgențe, deoarece temperaturile depașesc 40 de grade Celsius la umbra. Cod roșu de canicula in mai multe regiuni din Ungaria,…

- Actiunile derulate de autoritatile ungare pentru a lupta impotriva coruptiei parlamentarilor si magistratilor sunt in continuare "necorespunzatoare", a avertizat Consiliul Europei, intr-un raport extrem de critic al organismului sau specializat, facut public joi, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. …

- Liderul tinerilor democrati Viktor Orban a sustinut in spatiul public, in 1989, ca a sosit momentul ca trupele sovietice sa se retraga din Ungaria. Autoritatile maghiare au deschis granitele tarii ca sa-i lase pe refugiatii romani si pe germanii din RDG sa intre in Europa de Vest. Recent, Orban, acum…

- Secretarul general al CoE, Thorbjorn Jagland, a salutat decizia. "Este inca un bun exemplu de buna cooperare intre Uniunea Europeana si Consiliul Europei. Lucrand impreuna pentru a proteja statul de drept si a preveni coruptia, actiunile noastre vor fi mai eficiente si vor avea un mai mare impact",…

- Autoritatile romane competente examineaza optiunea trecerii Cimitirului International al Eroilor de la Valea Uzului in administrarea Ministerului Apararii Nationale si "au in vedere identificarea, in urma discutiilor cu statele ai caror eroi sunt ingropati in acest cimitir, inclusiv Ungaria, si cu…

