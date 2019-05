Consiliul Europei (CoE), o organizatie umanitara pentru drepturile omului din care fac parte aproape toate statele europene, va organiza vineri la Helsinki o reuniune la nivel diplomatic care se asteapta sa fie decisiva pentru statutul de membru al Rusiei, relateaza dpa. Drepturile de vot ale Rusiei in Adunarea Parlamentara a CoE au fost suspendate dupa ce Rusia a anexat Crimeea, in 2014. Ca represalii la suspendare, Rusia a incetat sa plateasca taxele de membru. Ministrul de externe rus Serghei Lavrov urmeaza sa participe la sesiunea de vineri in care Finlanda va preda Frantei presedintia rotativa…