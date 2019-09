Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a reluat platile catre Consiliul Europei dupa ce le-a intrerupt pentru doi ani pe fondul crizei diplomatice cauzate de razboiul din Crimeea, informeaza marti AFP, citand surse din cadrul organizatiei paneuropene pentru apararea drepturilor omului. Guvernul rus a varsat suma de 33 de milioane…

- Unionistul Ion Leașcenco a comentat votul de astazi al liderului PPDA Andrei Nastase pentru revenirea delegației Federației Ruse in cadrul APCE. „Consiliul Europei i-a restabilit dreptul de vot Federației Ruse la Adunarea Parlamentara (APCE), dupa ce Moscova nu a mai putut vota în…

- Fostul speacker Andrian Candu critica votul lui Andrei Nastase pentru revenirea Rusiei la APCE. Mai mult decât atât, democratul se întreaba daca nu cumva „sumele primite de Dodon pentru „ȋntreținere” de la Moscova, se ȋmpart la 3?"... …

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a votat in noaptea de luni spre marti un text ce face posibila revenirea Rusiei in aceasta instanta, dupa cinci ani de criza institutionala in relatia cu Moscova, informeaza AFP. Dupa 4 ore de dezbateri aprinse, urmate de aproape 5 ore…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, care l-a primit, luni, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu dorește sa permita retragerea completa a Federației Ruse din Consiliul Europei, potrivit RBS și Rador. Pe de alta parte, potrivit lui Macron, Franța susține…