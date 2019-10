Avertizorii de integritate "sunt actori-cheie ai democratiilor noastre" si protectia lor trebuie intarita, a estimat miercuri deputatul francez Sylvain Weserman, o rezolutie a caruia pe subiect a fost adoptata de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), informeaza AFP.



"Opinia noastra cu privire la avertizorii de integritate se schimba si din ce in ce mai mult se considera ca ei sunt actori-cheie ai sistemelor noastre democratice", a insistat deputatul centrist in timpul prezentarii raportului. "Dezvaluirea de disfunctionalitati grave in interesul public trebuie sa devina…