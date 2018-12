Consiliul Europei (CoE) a intins luni Moscovei o ramura de maslin in disputa declansata dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de catre Rusia in 2014, relateaza dpa. Membrii rusi ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) au fost lipsiti de drepturile lor de vot in 2014, ca urmare a anexarii Crimeii. O comisie de regulament a APCE a decis insa luni ca, chiar daca membrii sunt vizati de asemenea sanctiuni, ei tot ar trebui sa aiba dreptul de a vota pentru alegerea oficialilor de rang inalt ai CoE. Parlamentarii rusi nu au luat parte la sesiunile APCE dupa ce sanctiunile au fost impuse,…