Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez, Emmanuel Macron, care l-a primit, luni, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu dorește sa permita retragerea completa a Federației Ruse din Consiliul Europei, potrivit RBS și Rador. Pe de alta parte, potrivit lui Macron, Franța susține…

- Finalul saptamanii a consemnat o situatie tradusa intr-un adevarat scandal: revenirea Rusiei cu drept de vot si drepturi depline in cadrul Consiliului Europei, institutia responsabila pentru respectarea drepturilor omului la nivel european.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel l-au asigurat pe presedintele rus Vladimir Putin ca 'Rusia isi are locul (in Consiliul Europei) si au subliniat importanta gasirii unei solutii rapide care sa permita mentinerea acesteia (in cadrul institutiei), cu toate drepturile…

- Finalul saptamanii a consemnat o situatie tradusa intr-un adevarat scandal: revenirea Rusiei cu drept de vot si drepturi depline in cadrul Consiliului Europei, institutia responsabila pentru respectarea drepturilor omului la nivel european.

- Finalul saptamanii a consemnat o situatie tradusa intr-un adevarat scandal: revenirea Rusiei cu drept de vot si drepturi depline in cadrul Consiliului Europei, institutia responsabila pentru respectarea drepturilor omului la nivel european.

- Ministrii statelor membre ale Consiliului Europei, reuniti vineri in Finlanda, au incercat sa diminueze tensiunile cu Rusia, publicand o declaratie comuna prudenta in care evoca 'drepturile si obligatiile' statelor membre, ceea ce a suscitat indignarea Kievului, noteaza France Presse. Reuniunea…

- ''Doresc ca Rusia sa ramana in sanul Consiliului Europei'', a declarat seful statului francez, care l-a primit la Palatul Elysee pe secretarul general al organizatiei paneuropene, norvegianul Thorbjorn Jagland.''Consiliul Europei are nevoie de Rusia asa cum Rusia si rusii au nevoie de Consiliul…

- Seful companiei ucrainene Naftogaz, Andri Kobolev, avertizeaza ca Rusia intenționeaza sa provoace o criza artificiala a gazelor în Ucraina, în cursul lunii ianuarie a anului viitor - potrivit redactiei ucrainene a postului de radio Vocea Americii. „Scopul rusilor este…