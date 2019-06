Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, a solicitat de urgenta opinia Comisiei de la Venetia in legatura cu ultimele decizii din Republica Moldova, inclusiv conditiile de dizolvare a parlamentului de la Chisinau, informeaza presa de peste Prut. Anuntul a fost facut pe Twitter de un purtator de cuvant al Consiliului, Daniel Holtgen. Thorbjorn Jagland s-a declarat extrem de ingrijorat de ultimele evolutii din Republica Moldova si a chemat parlamentul ales in mod democratic, guvernul legitim si fortele politice sa actioneze cu retinere si responsabilitate, se arata in declaratia…