- Peste 250 de companii au initiat negocieri pentru transferarea sediilor din Marea Britanie in Olanda, din cauza Brexit, a anuntat miercuri seara Guvernul olandez, conform site-ului cotidianului britanic The Independent. Unele companii multinationale au anuntat deja relocarea in Olanda, pentru a mentine…

- Max Fisher are 23 de ani și este din Nottingham, Marea Britanie. Max sufera de urticarie indusa de frig, alergie care poate sa fie fatala in cazuri extreme. De fiecare data cand tanara inspira aer...

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la o "solutie pozitiva". "Daca un acord este imposibil, si daca nimeni nu vrea sa nu existe niciun acord, atunci cine va avea in cele din urma curajul sa spuna care este singura solutie pozitiva?", a scris Tusk intr-o postare pe Twitter.…

- Theresa May a avertizat ca parlamentarii britanici ar putea opri Brexitul, in speranța ca o sa-i faca pe aceștia sa voteze pentru planul ei de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Aflata la o intalnire electorala la o fabrica din Stoke, cu doar o zi inainte de votul din Parlamentul Marii Britanii…

- Un colet depistat, joi seara, la stația de metrou Lujerului, a pus pe jar autoritațile romane. Calatorii au fost evacuați și zona securizata pentru a permite verificarea cutiei. Reprezentanții Poliției Capitalei au transmis ca in urma intervenției, s-a constatat ca era vorba de o cutie goala. Alerta…

- Curcani cu „malformații ingrozitoare” au fost descoperiți de o asociație pentru protecția animalelor la o ferma de pasari din Marea Britanie, care livreaza carne pentru unele dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din Regat, scrie The Independent.

- Presedintia Uniunii Europene (UE) pe care tara noastra o va prelua la 1 ianuarie 2019 este cea mai buna oportunitate pe care o avem de la momentul aderarii noastre la UE sa influentam agenda europeana. Presedintia ne ofera oportunitatea sa influentam deciziile pe marile teme europene, sa punem…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a stabilit ca liderii din cadrul Uniunii Europene se vor reuni pe data de 25 noiembrie pentru a semna acordul privind termenii de retragere a Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei Dpa.