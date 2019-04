Consiliul Europei, alarmat de învinuirile aduse fostei şefe a DNA, Laura Codruţa Kovesi Consiliul a transmis, printr-o comunicat de presa, ca intr-o declarație adoptata in 8 aprilie, Comisia apreciaza ca acuzațiile de luare de mita, abuz in serviciu și marturie mincinoasa impotriva fostei șefe a DNA ar putea avea scopul de a o discredita in calitate de candidat pentru postul de procuror-șef european. Comisia amintește ca fosta șefa a DNA s-a aflat sub control judiciar și i s-a interzis sa paraseasca țara sau sa vorbeasca cu presa despre acest caz, dar Inalta Curte de Casație și Justiție a revocat masura in 3 aprilie, scrie Hotnews.ro. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

