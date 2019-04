Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia Consiliului UE este cea care delegitimeaza candidatul Parlamentului European pentru postul de sef al Parchetului European, de fapt delegitimeaza intregul proces, a declarat luni eurodeputata Judith Sargentini, membra a grupului Verzilor/Alianta Libera Europeana, in dezbaterea privind…

- Parlamentul European discuta luni pentru a doua oara situatia statului de drept in Romania, la solicitarea grupului PPE. Spre deosebire de precedenta dezbatere, cand premierul Viorica Dancila a sustinut un discurs in plen, la discutiile de luni nu va fi prezenta, absenta sa fiind deja criticata in…

- Tarile Uniunii Europene s-au declarat marti favorabile infiintarii unui grup de lucru care sa analizeze posibilitatea instituirii unui mecanism al Uniunii Europene pentru monitorizarea starii statului de drept, o initiativa care ar putea viza direct Ungaria, Polonia si Romania.

- Tarile Uniunii Europene s-au declarat marti favorabile infiintarii unui grup de lucru care sa analizeze posibilitatea instituirii unui mecanism al Uniunii Europene pentru monitorizarea starii statului de drept, o initiativa care, potrivit Reuters, ar putea viza direct Ungaria, Polonia si Romania.…

- Serviciul Roman de Informații face verificari in privința prezenței in Romania a autorului atacului armat din Noua Zeelanda, dupa ce procurorul-șef din Bulgaria a anunțat ca barbatul a facut un turneu in țara noastra, Ungaria și in Bulgaria in 2018, au precizat surse apropiate anchetei. SRI efectueaza…

- Serviciul Roman de Informații face verificari in privința prezenței in Romania a autorului atacului armat din Noua Zeelanda, dupa ce procurorul-șef din Bulgaria a anunțat ca barbatul a facut un turneu in țara noastra, Ungaria și in Bulgaria in 2018, au precizat surse apropiate anchetei.SRI…

- Uniunea Europeana apara deseori institutiile democratice si statul de drept, atunci cand acestea sunt atacate peste granite, insa daca UE este serioasa in legatura cu apararea valorilor blocului comunitar, atunci ar trebui sa dea dovada de determinare si atunci cand aceste valori sunt sub asediu acasa,…

- Vicepreședintele PPE David McAlliste a declarat, joi, ca la alegerile europarlamentare din mai 2019 CDU vrea sa devina cea mai importanta forța politica din Germania, iar PNL din Romania. Oficialul a somat Guvernul Dancila sa respecte principiile statului de drept din Romania. „Așteptam alegerile…