Consiliul director al Renault a stabilit data pentru desemnarea celui care-i va urma lui Carlos Ghosn la conducerea companiei

- Renault a confirmat joi ca ia in considerare alegerea unui succesor al presedintelui director general Carlos Ghosn, acuzat de nereguli financiare in Japonia, dupa ce ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a cerut in mod public producatorului auto sa convoace o reuniune a Consiliului de Administratie…

- Francezii par sa-și fi pierdut rabdarea cu Carlos Ghosn, dupa ce inițial au susținut decizia ca acesta sa fie pastrat in funcțiile de la Renault pana la finalizarea procesului din Japonia. Surse citate de Reuters susțin ca Executivul francez vrea ca board-ul Renault sa se intalneasca in curand și sa…

- Consiliul de Administratie al aliantei Renault-Nissan, compus din reprezentantii celor doi constructori auto, urmeaza sa se reuneasca marti pe fondul tensiunilor legate de viitorul acestui parteneriat, dupa arestarea presedintelui Carlos Ghosn in Japonia, au declarat pentru Reuters surse din apropierea…

- Renault și-a avertizat partenerul de alianța Nissan sa nu-i mai contacteze pe directorii companiei franceze inaintea intalnirii boardului progranata joi, in condițiile in care constructorul japonez a incercat sa prezinte dovezi ale faptelor prețedintelui Carlos Ghosn, informeaza Reuters. De…

- Nissan a concediat-o pe sora lui Carlos Ghosn, fostul CEO și președinte al companiei, arestat in prezent in Japonia, pentru „imbogațire nedreapta”, conform unui document consultat de Reuters, informeaza news.ro. Conform unor relatari anterioare, sora lui Ghosn a avut incheiat un contract de…

- Directorul general al Nissan, Hiroto Saikawa, cunoscut ca un lider dur, care nu se teme sa isi creeze oponenti in interesul afacerilor, si-a consolidat joi aceasta reputatie prin decizia de a-l concedia pe mentorul sau Carlos Ghosn din functia de presedinte al companiei, relateaza Reuters preluata…

- Consiliul de conducere al Nissan a votat joi sa-l revoce pe Carlos Ghosn din funcția de președinte al companiei, ca urmare a arestarii acestuia la inceput de saptamana, scrie presa japoneza, citata de Reuters. Surse citate de Financial Times spun ca totul a pornit de la directorii Nissan care considera…

- Presedintle Nissan Motor Co. Ltd. Carlos Ghosn este pe cale sa fie arestat de procurorii japonezi pentru presupuse incalcari ale legislatiei financiare din Japonia, informeaza ziarul Asahi, luni, citat de Reuters.