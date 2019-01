Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate urmeaza sa se reuneasca miercuri pentru a asculta raportul emisarului special al ONU pentru Yemen privind armistitiul si recentele eforturi de a gasi o solutionare a conflictului, relateaza AFP. Dupa ce a vizitat la sfarsitul saptamanii trecute Sanaa, capitala yemenita…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, va intreprinde - incepand de marti - un turneu in aproape zece tari din Orientul Mijlociu in decurs de o saptamana pentru a evoca in special retragerea americana din Siria, conflictul din Yemen si eforturile vizand contracararea Iranului, conform AFP si Reuters.…

- Consultari extrem de tensionate au inceput joi, in Suedia, intre Guvern si rebelii din Yemen, sub egida mediatorului ONU Martin Griffiths, care a salutat o ”oportunitate unica” de a-i aduce pe beligeranti pe drumul catre pace, pavat cu capcane, relateaza AFP. Cea mai saraca tara din Peninsula…

- Mediatorul ONU "doreste sa anunte relansarea procesului politic inter-yemenit, la 6 decembrie 2018, in Suedia", au facut cunoscut serviciile sale pe Twitter.Delegatia rebelilor a ajuns marti seara in Suedia la bordul unui avion special kuweitian cu care s-a deplasat si emisarul Natiunilor…

- Negocierile cruciale pentru pace in Yemen vor incepe joi in Suedia, sub egida ONU, intre guvernul de la Sanaa, sustinut de Arabia Saudita, si rebelii sprijiniti de Iran, a anuntat miercuri mediatorul Natiunilor Unite, britanicul Martin Griffiths, relateaza AFP. Mediatorul ONU "doreste sa anunte relansarea…

- O delegatie a rebelilor houthi a parasit marti capitala yemenita Sanaa la bordul unui avion kuweitian pentru a participa la negocierile de pace prevazute sa aiba loc in Suedia, informeaza AFP si dpa. Delegatia este insotita de mediatorul ONU, Martin Griffiths, potrivit unei surse aerportuare yemenite,…

- "Pare ca foarte, foarte devreme in decembrie, in Suedia, vom vedea atat tabara rebelilor houthi cat si cea a guvernului recunoscut de ONU", le-a spus Mattis reporterilor. El a adaugat de asemenea ca Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au incetat operatiunile ofensive in jurul orasului…

- Emisarul ONU Martin Griffiths revine in Yemen, cu speranta de a pregati viitoare consultari de pace in Suedia, in pofida faptului ca indemnuri la acalmie pe frontul militar nu au impiedicat confruntari violente la Hodeida, un port strategic esential ajutorarii umanitare, relateaza AFP, informeaza…