- Oficiul Registrului Comerțului Gorj și-a dat, luni, acceptul pe noul Consiliu de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Acționarii CE Oltenia au votat, inca din data de 1 iulie, noua componența a Consiliului de Supraveghere. CS-ul a fost insa validat abia pe 22 iulie. In ultima…

- Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Doru Vișan, va prelua din nou atribuțiunile in ceea ce privește coordonarea producatorilor de energie pe baza de carbune, respectiv CEO și CEH. Ordinul este la directorul cabinetului ministrului Energiei și urmeaza sa fie semnat in aceste zile, pana la finele…

- E tensiune uriașa la CEO, dupa desemnarea noilor supraveghetori care, in prima ședința au un singur punct: schimbarea Directoratului companiei. Deși, dupa anunțarea noului Consiliu de Supraveghere, liderul PSD Gorj, Mihai Weber, a reacționat vehement și a dat asigurari ca lucrurile nu vor ramane așa,…

- Actionarii CEO au desemnat, luni, noii membri ai Consiliului de Supraveghere. Cei cinci supraveghetori sunt Marius Dumitrascu – vicepreședinte ALDE Targu Jiu, numit, recent, secretar de stat in Ministerul Energiei, Marius Manescu de la Oficiul de Cadastru, Carmen Gabriela Popa, Gheorghe Știrbu și Cristian…

- Sorinel Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia, se afla in concediu medical, dupa ce marți s-a internat intr-un spital din Cluj pentru a suferi o intervenție chirurgicala in zona gatului. Boza ar fi trecut cu bine de operația pe care a amanat-o de mai multe ori, din lipsa timpului aferent…

- Vicepreședintele ALDE Targu-Jiu, Marius Dumitrascu, a fost numit, la sfarsitul saptamanii trecute, secretar de stat. In plus, Marius Manescu, fostul șef al Oficiului Județean de Cadastru, a ajuns in Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Ion Iordache nu stie deocamdata ce atributii…

- Membrii Directoratului Complexului Energetic Oltenia și-au atins indicatorii de performanța, potrivit unui comunicat al companiei. Nu au fost luate in calcul, insa pierderile din 2018, puse pe seama prețului ridicat la certificatele de CO2. Conform administrației Complexului Energetic Oltenia, in anul…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE / REFERENDUM 2019. Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot, duminica, la ora 10.00, in cadrul alegerilor europarlamentare, este de 6,56%, iar in cadrul referendumului, este de 5,24%. La alegerile europarlamentare din anul 2014, prezenta la vot, la aceeasi ora, a fost…