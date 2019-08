Consiliul de Stat din China a cerut o dezvoltare mai mare a orasului Shenzhen din sudul tarii, precum si integrarea culturii si economiei acestuia cu Hong Kong si Macao din vecinatate, transmite luni Reuters. Directiva vine in contextul in care protestele antiguvernamentale din Hong Kong ameninta statutul hub-ului financiar asiatic. Hong Kong, unul din porturile cu cel mai mare trafic de pe glob, este in pragul primei recesiuni din ultimii zece ani, pe masura ce protestele antiguvernamentale violente din ultimele luni au speriat si indepartat turistii si au afectat vanzarile cu amanuntul si investitiile.…