Consiliul de securitate, reuniune de urgenţă din cauza războiului de la graniţa turco-siriană Luptele de la frontiera dintre Siria si Turcia para sa se fi diminuat, dar situatia poate degenera in orice moment, astfel ca s-a cerut o noua reuniune a Consiliului de Securitate. O prima reuniune joi, ceruta tot de tari europene la ONU, s-a soldat cu o divizare a Consiliului de Securitate si o declaratie in care doar aceste state au cerut oprirea ofensivei turce. Dupa 24 de ore de tergiversari, Rusia si China au blocat vineri textul SUA in Consiliul de Securitate care cerea de asemenea oprirea operatiunilor turcesti in nordul Siriei.



