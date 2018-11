Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate ONU a transmis luni ca ia in considerare ridicarea sanctiunilor impuse Eritreei saptamana viitoare, lucru contestat de mai multe state membre, care doresc mentinerea unei presiuni diplomatice, relateaza Reuters.

- Coreea de Sud ia in considerare ridicarea sancțiunilor impuse Coreei de Nord pentru a impulsiona relațiile diplomatice dintre cele doua țari și pentru a destinde criza nucleara, a declarat miercuri Ministrul de Externe sud-coreean, relateaza AP. Reuters scrie ca președintele american Donald Trump a…

- Coreea de Sud ia in considerare ridicarea sanctiunilor impuse Coreei de Nord pentru a impulsiona relatiile diplomatice dintre cele doua tari si pentru a destinde criza nucleara, a declarat miercuri Ministrul de Externe sud-coreean, relateaza AP. Presedintele american Donald Trump a declarat ca Seulul…

- Statele Unite au indemnat joi Consiliul de Securitate al ONU sa respecte o aplicare ”stricta” a sanctiunilor impuse Coreei de Nord, pentru a izbuti o ”denuclearizare” pe care o considera la indemnana, relateaza AFP.

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a acuzat luni Rusia ca incalca sistematic sanctiunile impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca exista "dovezi de incalcari semnificative si extinse" de catre Rusia ale sanctiunilor menite…

- Serghei Ryabkov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca toate optiunile sunt luate in considerare pentru stabilirea masurilor de retorsiune impotriva sanctiunilor impuse de catre Statele Unite, conform Reuters.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va lua in considerare posibilitatea ridicarii sancțiunilor impotriva Rusiei numai daca Moscova va lua masuri pentru o cooperare cu SUA in Siria și Ucraina, potrivit unui interviu acordat Reuters. Trump a menționat ca va lua in considerare posibilitatea ridicarii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat vineri cu Consiliul rus de Securitate despre sanctiunile impuse de Statele Unite si posibile masuri de retorsiune impotriva acestora, a declarat purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, relateaza Reuters.