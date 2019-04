Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea islamista locala National Thowheeth Jama'ath (NTJ), invinuita de autoritatile din Sri Lanka pentru sangeroasele atacuri de duminica, nu s-a mai facut remarcata anterior decat prin deteriorarea unor statui budiste, acum cateva luni. Or, trecerea de la subminarea calugarilor budisti la atacuri…

- Atentatele coordonate care au avut loc in duminica Paștelui catolic și au vizat biserici și hoteluri de lux din Sri Lanka, au fost comise de șapte atacatori sinucigași, a declarat luni un anchetator guvernamental pentru agenția Associated Press.

- Autoritațile din Sri Lanka admit ca nu au ținut seama de multiplele avertismente primite din partea agențiilor de informații internaționale inaintea atacurilor teroriste din duminica Paștelui catolic, care s-au soldat cu aproximativ 290 de morți, a declarat luni ministrul sanatații, relateaza CNN,…

- "Alaturi de intreaga Familie Regala, imi exprim consternarea si profunda durere pentru violenta care s-a abatut asupra multor oameni pasnici, localnici si straini, in orase din Sri Lanka. Atentatele din biserici si spatii publice din Sri Lanka, produse in ziua in care credinciosii catolici sarbatoreau…

- O grupare islamista locala intitulata 'National Thowheed Jamaat' (NTJ) se afla in spatele atacurilor sinucigase comise duminica in Sri Lanka si soldate cu cel putin 290 de morti si 500 de raniti, a declarat luni purtatorul de cuvant al guvernului, Rajitha Senaratne, intr-un briefing de presa, transmit…

- Autoritatile din Sri Lanka au fost avertizate pe 4 aprilie ca ar putea avea loc incidente de natura terorista pe teritoriul tarii, a informat purtatorul de cuvant al Guvernului, Rajitha Senaratne, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit Mediafax. Masacrul din ...

- Autoritațile din Sri Lanka au fost avertizate cu doua saptamâni înaintea atacurilor din timpul Paștelui Catolic și aveau numele suspecților, a declarat purtatorul de cuvânt al guvernului Rajitha Senaratne, citat de Guardian.”Pe 14 aprilie, cu 14 zile înaintea incidentelor,…