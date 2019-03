Stiri pe aceeasi tema

- In interventia sa, sefului diplomatiei romane a reiterat angajamentul constant al Romaniei pentru eforturile la nivel national, regional si international care vizeaza combaterea terorismului si a mentionat ca dimensiunea financiara reprezinta un pilon esential al acestor eforturi. El a subliniat…

- Vizita prim-ministrului Viorica Dancila in SUA și promisiunea acesteia ca va muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim a provocat un val de reacții negative atat din partea Opoziției cat și a experților in politica externa, care susțin ca acest gest va afecta bunele relatii diplomatice pe care…

- Eugen Teodorovici nu a raspuns apelurilor G4Media.ro pentru clarificarea pozitiei sale in Consiliul ECOFIN. Reamintim ca Romania este intr-o campanie sustinuta de atragere a voturilor necesare pentru a castiga un mandat de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite…

- UE trebuie sa fie pregatita sa adopte sancțiuni suplimentare impotriva Rusiei Rusia trebuie sa restabileasca integritatea teritoriala a Ucrainei Provocarile globale trebuie adresate printr-o cooperare selectiva intre UE și Rusia Eurodeputații au cazut de acord marți ca UE trebuie sa ramana deschisa…

- Consiliul de Securitate al ONU a exceptat vineri de la sanctiunile impotriva Coreei de Nord echipamentele pentru videoconferinte ale familiilor coreene despartite de razboiul din 1950-1953, informeaza surse diplomatice ale agentiei Yonhap preluata de Agerpres. Comisia pentru sanctiuni a Organizatiei…

- SUA au cerut ca joi Consiliul de Securitate al ONU sa voteze asupra unui proiect de rezolutie care solicita organizarea in Venezuela de alegeri prezidentiale "libere, corecte si credibile", precum si acces liber pentru ajutoarele umanitare, informeaza AFP si EFE, citand surse diplomatice. …

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat miercuri, în unanimitate, o rezolutie care cere încetarea ''tuturor razboaielor în Africa pâna în 2020'', un obiectiv ce se bazeaza pe un angajament al tarilor africane din 2013

