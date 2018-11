Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si NATO au cerut, duminica seara, detensionarea situatiei create in urma incidentului din Marea Neagra, cand Rusia a deschis focul si a capturat trei nave ucrainene, in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov. „Asteptam de la Rusia…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au amenintat vineri cu reducerea contributiei lor la operatiunile ONU de mentinere a pacii luna viitoare, spunand ca respectiva contributie nu este o actiune caritabila, relateaza sambata agentia Xinhua. Reprezentanta permanenta a SUA la ONU, Nikki Haley, a afirmat,…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Rusia ca „triseaza” pentru ca nu respecta sanctiunile impuse Coreei de Nord de catre ONU si a declarat ca Washingtonul „are dovezi de incalcari consistente si variate ale rusilor”, scrie Reuters.Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a avertizat Rusia si Iranul ca vor exista „consecinte teribile” daca vor continua raidurile aeriene asupra regiunii Idlib in Siria, ultima zona aflata sub controlul rebelilor, si a precizat ca SUA vor raspunde daca se vor folosi arme chimice, scrie CNN. Haley a afirmat…

- ​Președintele american Donald Trump va prezenta o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, in cadrul careia se va discuta despre Iran, la sfarșitul lunii septembrie, a anunțat marți Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, relateaza site-ul cotidianului The Washington Post.