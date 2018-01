Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni despre degradarea situatiei umanitare din Siria dupa lansarea la sfarsitul acestei saptamani a unei ofensive turce impotriva militiilor kurde din YPG in regiunea Afrin din Siria, au facut cunoscut surse diplomatice, scrie AFP. O reuniune era…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni, luni, pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit news.ro“Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, si Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, au discutat sambata seara despre situatia din Siria si despre masuri ce trebuie implementate pentru asigurarea stabilitatii din regiune, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Coalitia condusa de SUA in Siria actioneaza impreuna cu militiile aliate siriene pentru a crea o noua forta de frontiera, compusa din 30.000 de oameni, a anuntat coalitia duminica, o decizie care nemultumeste Turcia, deja iritata de sprijinul american pentru fortele in care domina kurzii in Siria,…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit marti cu mai multi congresmeni republicani si democrati pentru a discuta despre statutul imigrantilor din SUA si despre legislatia privind deportarea celor fara documente valide, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Solicitarea SUA privind organizarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU consacrate analizarii situatiei din Iran interfereaza cu suveranitatea acestei tari, a estimat vineri ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, potrivit agentiei de presa Interfax, transmite…

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestari din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut, relateaza Reuters. 'Dreptul…

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- Explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldata cu 13 raniti, a fost un act terorist, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, transmit AFP si Reuters. "Ieri, la Sankt Petersburg a fost comis un act terorist", a afirmat Putin in deschiderea unei ceremonii de decorare…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Consiliul de Securitate ONU a aprobat, vineri, in unanimitate noile sanctiuni impuse Coreei de Nord, ce prevad limitarea accesului Phenianului la piata petrolului si reducere veniturilor obtinute de regim de la cetatenii nord-coreeni care lucreaza peste hotare, informeaza agentia Reuters.

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza intarirea sanctiunilor ONU impotriva Coreii de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters.Documentul cere interzicerea exportului…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, este dispus sa discute cu reprezentantii Comisiei Europene in luna ianuarie 2018 despre situatia sistemului judiciar, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Dupa ce Vladimir Putin a anuntat ca Rusia se va retrage militar din Siria, serviciul rus de securitate FSB si-a exprimat temerea ca jihadistii vor incerca sa destabilizeze situatia in interiorul tarii. La intalnirea cu sefii serviciilor de securitate din statele CSI, Vladimir Putin a evidentiat…

- Turcia va aduce in atentia Adunarii Generale a ONU rezolutia prin care se solicita SUA sa-si retraga declaratia privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. Rezolutia a fost introdusa luni in…

- Statele Unite au utilizat dreptul de veto in Consiliul de Securitate ONU pentru a bloca un proiect de rezolutie privind anularea deciziei presedintelui Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul de Securitate al ONU are in vedere un proiect de rezolutie care sa prevada ca orice decizie privind statutul orasului Ierusalim nu are un efect juridic si trebuie anulata, dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza Reuters.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.Adresandu-se unei multimi…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind programele nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord trebuie puse in aplicare pe deplin de catre Phenian si de celelalte tari, relateaza Reuters.

- Rusia si-a suspendat prezenta diplomatica in Yemen, din motive de securitate, aceasta tara fiind marcata de o noua intensificare a luptelor, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata agentiile ruse de presa, preluate de Reuters, AFP si DPA. "Data…

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite se va reuni vineri, la cererea a 8 state dintre cele 15 state membre, ca urmare a deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, potrivit unor diplomati citati de Reuters.

- Ministerul de Externe iranian a respins miercuri acuzațiile SUA potrivit carora Republica Islamica are un rol destabilizator in regiune, au anunțat media de stat iraniene, relateaza Reuters. Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți ca Iranul comite ''acțiuni…

- Libanul a fost "deturnat" de catre Hezbollah si va putea sa prospere numai daca organizatia siita sustinuta de catre Iran va dezarma, a declarat vineri ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Libanul va supravietui sau va…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi ministri vor discuta in marja unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)…

- Guvernul de la Damasc a anuntat duminica seara, intr-un mesaj adresat Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), ca delegatia sa nu va veni luni la Geneva pentru a participa la o noua runda de negocieri politice privind Siria, a indicat emisarul ONU Staffan de Mistura, citat de AFP si Reuters. ''Guvernul…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita in China, a declarat vineri ca numai sanctiunile pot forta o Coree de Nord "autista" sa negocieze, el estimand ca propunerea Beijingului de suspendare simultana a testelor nucleare ale Phenianului si a exercitiilor militare americano-sud-coreene…

- ”Denuntarea de catre Franta este fara apel” si este necesar sa ”putem merge mult mai departe pentru a destructura retelele” de traficanti, a declarat presedintele dupa o intalnire la Palatul Elysee cu presedintele Guineei Alpha Conde.”Ceea ce s-a intamplat (in Libia) este scandalos (...),…

- Franta doreste organizarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind tratamentul aplicat migrantilor in Libia si va cere sanctiuni daca autoritatile libiene nu vor lua masuri, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters. Le Drian a afirmat…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat joi Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite sa prelungeasca mandatul anchetatorilor asupra utilizarii armelor chimice in Siria, pentru a impiedica regimul presedintelui Bashar Al-Assad sa comita noi crime, transmite AFP. "Trebuie ca intreg Consiliul…

- Ministrul de Externe britanic Boris Johnson a afirmat ca inca nu este clar daca preluarea puterii de catre armata la Harare marcheaza inlaturarea de la putere a președintelui Robert Mugabe, relateaza Reuters. 'Nu putem spune cum va evolua situația din Zimbabwe în zilele urmatoare…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a semnalat Natiunilor Unite ca Administratia Donald Trump a generat "cea mai grava criza" prin exercitii militare în cursul carora au adus armament nuclear în Peninsula Coreea. Ja Song Nam, ambasadorul Coreei de Nord,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni ca a comunicat Statelor Unite si Rusiei ca Israelul va continua sa actioneze de-a lungul granitei siriene conform nevoilor sale in domeniul securitatii, chiar daca cele doua puteri incearca sa obtina un armistitiu, relateaza Reuters. 'Ne controlam…

- Statele Unite au difuzat un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prin care s-ar prelungi cu doi ani mandatul Mecanismului Comun de Investigație (Joint Investigative...

- Regimul Assad este vinovat pentru atacul cu sarin asupra orasului Khan Sheikhoun, soldat cu moartea a peste 87 de persoane, indica un raport ONU, citat de Reuters, scrie news.ro."Republica Araba Siriana este responsabila pentru atacul cu sarin de la Khan Sheikhoun din 4 April 2017", se afima…

- Și ceea ce trebuia sa se intample, s-a intamplat. Rusia lui Putin a dobandit tot mai mult curaj și tupeu la nivel global, reușind, luni noaptea, sa blocheze in Consiliul de Securitate și anchetarea de catre Mecanismul de Investigare Comun (JIM) al Organizației de Interzicere a Armelor Chimice – OPCW…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a participat, marti, la Conferinta de marcare a Zilei Natiunilor Unite, organizata de Asociatia Tineretului ONU din Romania, la sediul Scolii Nationale de Stiinte Politice si Administrative, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis…

- Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite urmeaza sa decida marți in cursul unui vot daca prelungește ancheta asupra atacurilor comise in Siria cu arme chimice, au informat luni mai mulți diplomați, scrie AFP. Aceasta masura risca sa fie blocata prin veto de Rusia — aliat al regimului…