Consiliul de Securitate al ONU, divizat în problema Libiei - La Tripoli luptele continuă Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit joi in legatura cu Libia fara sa stabileasca o strategie clara pentru a reclama rapid un acord de incetare a focului intre beligeranti, in timp ce Statele Unite si Rusia continua sa opuna rezistenta unui proiect de rezolutie britanic, potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP potrivit Agerpres.

Aceste doua tari s-au opus publicarii unei declaratii a Consiliului, au precizat sursele. La inceputul conflictului, a fost facuta o declaratie si nu sunt multe de adaugat, cu atat mai mult cu cat Londra propune de luni o rezolutie, fara succes, potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

