Stiri pe aceeasi tema

- Salva de sapte rachete trase de catre rebelii houthi din Yemen asupra Arabiei Saudite ''poate constitui o crima de razboi'', a estimat luni organizatia neguvernamentala Amnesty International, relateaza AFP. ''Lansarea de atacuri fara discriminare este interzisa de catre dreptul…

- Forțele Arabiei Saudita susțin ca au reușit duminica sa intercepteze șapte rachete balistice lansate din Yemen de catre rebelii houthi. Interceptarile au fost facute cu rachete Patriot, iar presa internaționala scrie ca atacul s-a soldat cu moartea unei persoane, dar și cu fragmente din rachete cazute…

- Una dintre rachete lansata de rebelii huthi din Yemen a vizat aeroportul international din apropierea capitalei saudite, insa aceasta a fost interceptata de sistemele de aparare ale Arabiei Saudite. Turki al-Malki, colonel al Armatei saudite, a precizat ca alti doi egipteni au fost raniti…

- Arabia Saudita a interceptat, luni, o racheta deasupra capitalei Riad lansata de catre rebelii huthi din Yemen ce viza aeroportul international din apropierea capitalei saudite, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, i-a transmis, joi, printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ca este nevoie de gasirea urgenta a unei solutii politice pentru conflictul din Yemen, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca i-a telefonat omologului sau rus Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, "intr-un viitor nu prea indepartat", relateaza agentiile Reuters si France Presse.…

- Consiliul de Securitate al ONU a denuntat joi deteriorarea puternica a situatiei umanitare din Yemen, unde ''22,2 milioane de persoane'' au acum nevoie de ajutor, respectiv cu ''3,4 milioane mai multe decat anul trecut'', relateaza AFP. ''Consiliul de Securitate isi exprima puternica preocupare fata…

- Consiliul de Securitate al ONU a denuntat joi deteriorarea puternica a situatiei umanitare din Yemen, unde ''22,2 milioane de persoane'' au acum nevoie de ajutor, respectiv cu ''3,4 milioane mai multe decat anul trecut'', relateaza AFP. ''Consiliul…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de Reuters.Mai multe moschei turcesti din Germania…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de realitatea.

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei în cazul în care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters,

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citește și: Basescu a dat o MEGA LOVITURA…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat luni, in timpul vizitei sale in India, ca fiind "insuficiente" concesiile facute in Siria, "pe teren", de Rusia si regimul de la Damasc, dupa 15 zile de la adoptarea rezolutiei ONU asupra unui armistitiu, informeaza AFP. In cadrul acestei rezolutii adoptate…

- Fortele guvernului sirian au lansat numeroase raiduri aeriene asupra Ghoutei de Est miercuri in cadrul unor eforturi de a intensifica o campanie menita sa aduca rebelilor cea mai grea infrangere din 2016, scrie Reuters. Atacurile guvernului sirian asupra zonei de langa Damasc, care au inceput acum…

- Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite a avut marti, 6 martie, prima intalnire cu noua delegatie a Emiratelor Arabe Unite (EAU) in Romania. In cadrul intrevederii, toti membrii si-au exprimat aprecierea si bucuria pentru investirea Dr. Ahmed Abdulla Al Matrooshi in noua sa calitate…

- Inca un masacru in Siria. Aproape 80 de oameni au murit luni in bombardamentele care au vizat provincia Ghouta de langa Damasc, enclava controlata de rebeli. Atacurile continua in ciuda armistitiului votat de Consiliul de Securitate al ONU.

- Un convoi umanitar a ajuns in Ghouta Orientala, dar articolele medicale nu au putut sa ajunga la raniți. Un convoi cu ajutoare umanitare a reușit, luni, sa ajunga in Ghouta Orientala (enclava siriana controlata de rebeli) pentru prima data, dupa inceperea sangeroasei ofensive a forțelor guvernamentale,…

- SUA condamna atacurile Siriei din enclava Ghouta Orientala. SUA condamna ofensiva regimului sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala. Atacurile impotriva enclavei sunt susținute de Rusia și Iran, afirma Casa Alba intr-un comunicat. „Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad,…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat miercuri ofensiva terestra asupra enclavei rebele Ghouta de langa Damasc, informeaza Reuters din surse de ambele parti. Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters."Daca…

- SUA vor devansa Rusia, devenind cel mai mare producator mondial de petrol, cel mai tarziu in anul 2019, in conditiile in care cresterea productiei de petrol de sist va continua, a estimat marti directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, scrie Reuters. Potrivit IEA, la finele anului…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters.…

- Armistitiul cerut a fi aplicat 'fara intarziere' de Consiliul de Securitate al ONU in Siria va incepe doar atunci cand toate partile beligerante vor fi de acord asupra modalitatilor sale pe intreg teritoriul acestei tari aflate in razboi, a declarat luni seful diplomatiei ruse, informeaza…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, a facut apel la instituirea imediata a armistitiului in Siria ca urmare a rezolutiei adoptate duminica de Consiliul de Securitate al ONU care sustine o incetare a luptelor timp de o luna…

- Președinții rus și francez, Vladimir Putin și Emmanuel Macron și cancelarul german Angele Merkel au discutat duminica, prin telefon, despre situația din Siria, de unde vin relatari despre incalcarea armistițiului cerut sambata de Consiliul de Securitate al ONU. Cei trei lideri au subliniat importanța…

- Raidurile aeriene ale regimului sirian continuau duminica in Ghouta Orientala, la o zi dupa adoptarea unei rezolutii de catre Consiliul de Securitate al ONU care cere un armistitiu fara intarziere in fief-ul rebel asediat, a indicat Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de AFP,…

- Peste 500 de civili, printre care mai mult de 100 de copii, si-au pierdut viata in urma bombardamentelor lansate in ultimele sapte zile de regimul sirian asupra fiefului rebel Ghouta de Est, un carnagiu pe care comunitatea internationala nu a reusit sa-l opreasca.

- Cele doua factiuni rebele importante din Ghouta de Est au salutat sambata rezolutia Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului pentru 30 de zile pe intreg teritoriul Siriei, pentru a permite trimiterea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.…

- Cele doua factiuni rebele importante din Ghouta de Est au salutat sambata rezolutia Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului pentru 30 de zile pe intreg teritoriul Siriei, pentru a permite trimiterea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmite Reuters. In comunicate…

- Liderii Franței și Germaniei i-au scris președintelui rus Vladimir Putin cerandu-i sprijin pentru adoptarea in Consiliul de Securitate al ONU a rezolutiei privind incetarea imediata a focului in Siria, scrie Reuters, citand o sursa de la Palatul Elysee. Angela Merkel și Emmanuel Macron se afla in dialog…

- Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, a fost spitalizat in Statele Unite, anunta un oficial palestinian de rang inalt, precizand ca este vorba de un control de rutina, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Kim Yong Chol, un important lider militar de la Phenian, despre care se crede ca ar fi ordonat scufundarea unei corvete sud-coreene in 2010, va conduce delegatia Coreei de Nord la festivitatea de incheiere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza site-ul postului France 24. Coreea…

- Rebelii din Armata de Eliberare Nationala (ELN) si-au reluat sambata atacurile, in urma suspendarii negocierilor cu guvernul columbian, relateaza DPA. Armata columbiana a anuntat ca ELN a aruncat in aer un pod in departamentul Cesar, din nord, si a atacat un camion, folosind un dispozitiv exploziv.…

- Loviturile aeriene lansate de Siria si Rusia in zone controlate de rebeli s-au soldat cu moartea a 230 de civili in ultima saptamana, fiind cele mai grave violente din acest conflict si care ar putea constitui crime de razboi, a declarat sambata Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid…

- Reteaua terorista internationala Al-Qaida ramane 'remarcabil de rezistenta' si mai periculoasa in anumite regiuni decat gruparea jihadista Stat Islamic (SI), care slabeste tot mai mult, releva un raport al ONU, consultat miercuri de AFP. Documentul, trimis Consiliului de Securitate…

- SUA acuza Rusia ca acopera atacurile chimice din Siria. Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Moscova ca il protejeaza pe președintele sirian Bashar Assad de responsabilitatea mai multor atacuri chimice lansate asupra civililor in mai multe regiuni din Siria. Haley a declarat in Consiliul de…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata Agerpres , care preia un articol Reuters bazat pe informații oferite de trei surse din serviciile de informatii vest-europene. In 5 august 2017, Consiliul…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters.In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters. In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Coreea de Nord continua sa exporte carbune in țari terțe contrar sancțiunilor ONU, iar Rusia o ajuta in acest sens, relateaza Reuters, citand surse din serviciile de informații din Europa de Vest. Potrivit acestora, anul trecut, dupa introducerea de catre Consiliul de Securitate al ONU a interdicției…

- Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) se intruneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat duminica ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rebelii huthi din Yemen au anuntat, sambata, ca au lansat o racheta balistica inspre provincia Najran din Arabia Saudita, iar fortele aeriene saudite au precizat ca sistemul antiaerian a interceptat racheta, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a discutat, marti, despre situatia umanitara din orasului sirian Raqqa, in urma eliberarii acestuia de sub controlul teroristilor, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vassili Nebenzia, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Procesoarele Intel si nu numai se afla in centrul uneia dintre cele mai mari probleme de securitate care vizeaza partea hardware a computerelor si dispozitivelor mobile lansate din 1995 pana in prezent.

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…