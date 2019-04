Stiri pe aceeasi tema

- Confruntari violente au loc vineri intre grupari armate loyale Guvernului de Uniune Naționala cu forțele Armatei Naționale Libiene (ANL) ale mareșalului Khalifa Haftar, la circa 50 de kilometri de capitala Tripoli, sediul GNA, au anunțat surse dintre cele doua tabere, potrivit AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a intalnit vineri la Benghazi, in Libia, cu maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul tarii, ale carui forte au lansat in urma cu o zi o ofensiva in directia Tripoli - capitala libiana unde se afla guvernul recunoscut de comunitatea internationala…

- Comandantul fortelor ce detin controlul in estul Libiei, Khalifa Haftar, le-a ordonat joi trupelor sale sa se indrepte catre capitala Tripoli, impingand catre un nou nivel periculos conflictul sau cu guvernul libian recunoscut pe plan international, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Haftar…

- Cel putin sapte militanti islamisti au fost ucisi si alti 15 membri ai armatei egiptene au fost ucisi sau raniti in urma unei operatiuni a fortelor de securitate in regiunea Sinai din nordul Egiptului, au anuntat reprezentantii armatei, citati de Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Klaus…

- O lupta a izbucnit pentru controlul celui mai mare camp petrolier din Libia, intre fortele guvernamentale de la Tripoli sustinute de ONU si fortele Armatei Nationale Libiene (ANL), conduse de feldmaresalul Khalifa Haftar, conducatorul estului fracturat libian.

- Seful legislativului venezuelean Juan Guaido, care l-a sfidat pe presedintele Nicolas Maduro autoproclamandu-se 'presedinte interimar' al Venezuelei, a recunoscut ca intre opozitie si reprezentanti ai armatei si serviciilor de securitate au avut loc intalniri secrete si a dat asigurari ca majoritatea…

- Seful legislativului venezuelean Juan Guaido, care l-a sfidat pe presedintele Nicolas Maduro autoproclamandu-se 'presedinte interimar' al Venezuelei, a recunoscut ca intre opozitie si reprezentanti ai armatei si serviciilor de securitate au avut loc intalniri secrete si a dat asigurari ca majoritatea…

- Casa Alba a informat ca poziția președintelui american Donald Trump, privind retragerea trupelor americane din Siria, nu s-a schimbat, in contextul in care consilierul prezidențiale pentru Securitate, John Bolton, a declarat recent ca procesul ar putea dura cateva luni, relateaza Reuters preluata…