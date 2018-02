Consiliul de Securitate al ONU cere in unanimitate un armistitiu in Siria

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP. "Consiliul de Securitate tocmai a adoptat…

- Consiliul de Securitate incearca sa obțina un acord de incetare a focului in Siria, dupa șase zile de bombardamente intense. Situația a devenit dramatica. Potrivit ONU, civilii traiesc intr-un adevarat infern. Imagini cu puternic impact emoțional.

- Liderii Franței și Germaniei i-au scris președintelui rus Vladimir Putin cerandu-i sprijin pentru adoptarea in Consiliul de Securitate al ONU a rezolutiei privind incetarea imediata a focului in Siria, scrie Reuters, citand o sursa de la Palatul Elysee. Angela Merkel și Emmanuel Macron se afla in dialog…

- Consiliul de Securitate al ONU nu a ajuns la un acord privind impunerea unui armistițiu de 30 de zile in Siria. Discuțiile au intrat in impas dupa ce ambasadorul Rusiei la Organizatia Natiunilor Unite, Vasili Nebenzia, a criticat discursurile colegilor sai, pe care le-a catalogat drept

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Consiliul de Securitate al ONU ar urma sa se pronunte prin vot, probabil joi, asupra unui proiect de rezolutie care cere o incetare a focului timp de 30 de zile in Siria, pentru a permite livrarea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, au informat miercuri diplomati citati de AFP. Suedia si Kuweitul,…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas a cerut in Consiliul de Securitate crearea unui mecanism multilateral pentru rezolvarea problemei palestiniene printr-o conferinta internationala la mijlocul anului 2018, relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- La conferința pe teme de securitate de la Munchen, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a avertizat Iranul sa nu mai incalce spațiul aerian al țarii sale și a prezentat drept dovada o bucata de drona despre care spune ca este iraniana și ca a fost doborata de soldați israelieni, scrie Reuters. Spunand…

- Ambasadorul francez la ONU, Francois Delattre, a declarat marti in Consiliul de Securitate al ONU ca executiile in masa contra minoritatii musulmane rohingya din Myanmar relatate de Reuters 'ar putea constitui crime impotriva umanitatii' si a cerut eliberarea a doi jurnalisti Reuters retinuti in…

- Loviturile aeriene lansate de Siria si Rusia in zone controlate de rebeli s-au soldat cu moartea a 230 de civili in ultima saptamana, fiind cele mai grave violente din acest conflict si care ar putea constitui crime de razboi, a declarat sambata Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid…

- Consiliul de Securitate s-a reunit joi fara sa ajunga la vreun rezultat concret in privinta unui armistitiu umanitar in Siria unde situatia in zone ca Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, este critica, au afirmat mai multi diplomati, scrie AFP. Fete inchise, sumbre... Mai multi ambasadori din cele…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”, relateaza AFP conform News.ro . ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem…

- SUA acuza Rusia ca acopera atacurile chimice din Siria. Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Moscova ca il protejeaza pe președintele sirian Bashar Assad de responsabilitatea mai multor atacuri chimice lansate asupra civililor in mai multe regiuni din Siria. Haley a declarat in Consiliul de…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…

- Marți, la New York a avut loc o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, convocata la inițiativa Rusiei pentru a discuta situația privind utilizarea armelor chimice in Siria. Reprezentantul permanent al Rusiei, Vasili Nebenzia, a spus in discursul sau ca acest subiect este „prea important…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni despre degradarea situatiei umanitare din Siria dupa lansarea la sfârsitul acestei saptamâni a unei ofensive turce împotriva militiilor kurde din YPG în regiunea Afrin din Siria, au

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio…

- Nu se stie nimic in urma discutiile purtate in aceasta saptamana intre Coreea de Nord si Coreea de Sud, altele decat ceea ce este deja cunoscut. La fel ca la orice alta intalnire anterioara, Coreea de Sud va soma cu greu conduita gresita a Coreei de Nord, negand astfel sanctiunile pe termen lung impuse…

- Consiliul de Securitate al ONU a impus, saptamana trecuta, noi sanctiuni Coreei de Nord in replica la testele cu rachete balistice, inclusiv masuri de taiere cu 90% a importurilpr de petrol ale Phenianului.

- Șefii diplomațiilor rusa și americana, Serghei Lavrov și Rex Tillerson, au avut marți, la telefon, o discuție consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanța trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP. „Cele doua parți impartașesc opinia ca programul nord-coreean…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in orasul rus Soci, pentru a gasi o iesire la conflictul care sfasie Siria, informeaza marti AFP. Rusia si Iran -…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "act de razboi" noile sanctiuni votate de Consiliul de Securitate al ONU, reafirmand ca aceste masuri nu o vor descuraja sa duca la capat programele nuclear si balistic, scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Coreea de Nord a calificat vineri ca „document criminal” raportul Casei Albe privind strategia de securitate nationala, la cateva ore dupa adoptarea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unor noi sanctiuni impotriva Phenianului, relateaza AFP

- "Lumea doreste pace, nu moarte!", a scris pe Twitter vineri presedintele american, Donald Trump, dupa noile sanctiuni votate în unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU împotriva Coreii de Nord, relateaza AFP. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p…

- China, care asigura 90% din comertul extern al Coreei de Nord, se afla in avanpostul sanctiunilor adoptate in septembrie de ONU, dupa ultimul test nuclear al regimului lui Kim Jong-un. Consiliul de Securitate le-a dat termen patru luni tarilor membre sa inchida intreprinderile cu capital nord-coreean.…

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza intarirea sanctiunilor ONU impotriva Coreii de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters.Documentul cere interzicerea exportului…

- Adunarea Generala a ONU este chemata, dupa vetoul american luni in Consiliul de Securitate, sa voteze joi asupra unui proiect de rezolutie condamnand recunoasterea unilaterala de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP. …

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit marti cu un an prevederile unei rezolutii ce autorizeaza livrarea de ajutoare umanitare catre populatiile aflate in zonele controlate de rebeli din Siria, in pofida rezervelor exprimate de Rusia, China si Bolivia, relateaza AFP. Rezolutia a fost adoptata…

- Consiliul de Securitate al ONU va vota luni textul unei rezolutii ce cere Statelor Unite sa anuleze decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala oficiala a Israelului, vot in care, cel mai probabil, Washingtonul isi va exercita dreptul de veto.

- Foștii militanți din 'unitațile de bandiți' active in Siria reprezinta in prezent un pericol real dupa infrangerea gruparii Statul Islamic, mulți dintre ei intenționand sa revina in Rusia, a avertizat marți șeful Serviciului federal de securitate rus (FSB), Aleksandr Bortnikov, potrivit RIA Novosti,…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgența vineri, pentru a dezbate asupra deciziei președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza AFP.

- În Palestina are loc astazi o greva generala în cadrul careia se vor uni principalele forțe politice locale: mișcarile Fatah și Hamas. Iranul, Iordania, Siria, Arabia Saudita considera ca SUA lezeaza drepturile palestinienilor și încalca rezoluția Consiliului de Securitate al ONU…

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- 'La 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, Transilvania a decis unirea cu Romania, dupa ce la 9 aprilie Basarabia iși proclamase realipirea la țara-mama, iar Bucovina facuse același lucru la 15 noiembrie 1918. Toate provinciile istorice locuite de romani erau, astfel, reunite din nou in interiorul acelorași…