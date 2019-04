Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenta, si-a exprimat "ingrijorarea profunda" si a solicitat fortelor maresalului Khalifa Haftar sa puna capat ofensivei ce vizeaza capitala Tripoli, avertizand ca aceasta actiune militara ameninta stabilitatea Libiei, informeaza AFP si Reuters. Consiliul…

- Consiliul de Securitate al SUA și-a exprimat îngrijorarea în legatura cu activitatea militara de lânga capitala Libiei, Tripoli, avertizând ca aceasta amenința stabilitatea țarii și a cerut trupelor Armatei Naționale Libiene (LNA) comandate de Khalifa Haftar sa opreasca toate…

- Confruntari violente au loc vineri intre grupari armate loyale Guvernului de Uniune Naționala cu forțele Armatei Naționale Libiene (ANL) ale mareșalului Khalifa Haftar, la circa 50 de kilometri de capitala Tripoli, sediul GNA, au anunțat surse dintre cele doua tabere, potrivit AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a intalnit vineri la Benghazi, in Libia, cu maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul tarii, ale carui forte au lansat in urma cu o zi o ofensiva in directia Tripoli - capitala libiana unde se afla guvernul recunoscut de comunitatea internationala…

- Combatanti loiali controversatului maresal Khalifa Haftar au fost respinsi, vineri, de la un baraj de securitate, situat la 27 de kilometri vest de Tripoli, potrivit unei surse in domeniul securitatii, relateaza AFP.

- Franta si Germania au anuntat marti dorinta lor de a crea o „Alianta pentru multilateralism” pentru a face contrapondere tentativelor de a rupe aceasta baza a ordinii internationale care guverneaza lumea cu incepere din 1945. „In fata riscurilor de deconstructie a edificiului nostru multilateral”, trebuie…

- In interventia sa, sefului diplomatiei romane a reiterat angajamentul constant al Romaniei pentru eforturile la nivel national, regional si international care vizeaza combaterea terorismului si a mentionat ca dimensiunea financiara reprezinta un pilon esential al acestor eforturi. El a subliniat…

- Petrolierul de realimentare Elhiblu 1, deturnat de migrantii pe care ii salvase si care nu au vrut sa fie intorsi in Libia, a ajuns joi in Malta dupa ce un comando al marinei militare malteze a preluat controlul asupra navei in cursul noptii, relateaza AFP si DPA. Nava, sub pavilion al Palau, salvase…