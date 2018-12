Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU a decis vineri in unanimitate trimiterea de observatori civili in Yemen mai ales pentru a securiza functionarea portului strategic Hodeida si supraveghea evacuarea combatantilor din acest oras, informeaza France Presse. O rezolutie, redactata de Marea Britanie…

- Consiliul de Securitate este chemat sa voteze vineri un proiect de rezolutie care autorizeaza trimiterea de observatori in Yemen si vizeaza aprobarea rezultatelor recentelor consultari interyemenite organizate in Suedia, au facut cunoscut surse diplomatice, relateaza AFP. Potrivit unui…

- Noi arme, presupus de fabricatie iraniana, au fost gasite in Yemen, informeaza un raport semestrial al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, discutat miercuri de Consiliul de Securitate, transmite miercuri AFP. Secretariatul ONU "a examinat doua containere-lansatoare pentru rachete antitanc…

- Cel putin 61 de combatanti - 43 rebeli si 18 loialisti - au fost ucisi in ultimele 24 de ore in lupte la Hodeida, un oras-port in vestul Yemenului tinta a unei ofensive a fortelor proguvernamentale sprijinite de Riad, au anuntat duminica surse militare si spitalicesti, informeaza France Presse. Acesta…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a anunțat luni ca va cere Organizației Națiunilor Unite (ONU) sa ia masuri pentru incetarea conflictului din Yemen și pentru gasirea unei soluții politice potrivite, relateaza Euronews preluat de mediafax. Anunțul a fost facut prin intermediul…

- Coalitia care intervine in Yemen sub comanda Arabiei Saudite si-a reluat vineri criticile la adresa anchetatorilor ONU, pe care-i acuza de partinire, sugerand ca se opune reinnoirii mandatului lor, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. Decizia urmeaza a fi luata in scurt timp de Consiliul…

