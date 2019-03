Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc s-a declarat vineri "profund intristat de actele de violenta lipsite de sens" din Noua Zeelanda, unde 49 de oameni au fost ucisi in atacuri teroriste asupra a doua moschei din orasul Christchurch,...

- Vineri, Putin a trimis o telegrama in care a exprimat condoleanțe prim-ministrului Noii Zeelande, Jasinde Ardern, in legatura cu atacul terorist din orașul Christchurch, subliniindu-și speranța ca toți cei implicați vor suferi o pedeapsa bine meritata.

- Atacurile au avut loc la moscheile Al Noor Mosque si Linwood Masjid. Martorii au descris ca este mult sange si decese multiple. Cel putin 50 de focuri de arme au fost auzite in timpul atacurilor care s-ar fi produs in sase locuri diferite, potrivit martorilor. "Eram in interiorul moscheei,…

- Presedintele Klaus Iohannis a condamnat cu fermitate atacurile care au avut loc vineri dimineata in Noua Zeelanda, soldate cu pierderi de vieti omenesti si cu numerosi raniti. "Condamn cu fermitate acest act de teroare impotriva oamenilor nevinovati. Crimele de violenta extrema si de ura sunt de neiertat.…

- UPDATE ora 9:00 – Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat vineri ca 49 de persoane au fost ucise in atacurile de la doua moschei din orasul Christchurch, relateaza DPA. Potrivit sefei guvernului, 20 de persoane au fost grav ranite. Jacinda Ardern a spus ca nivelul de alerta a fost ridicat…

- Politicieni si lideri islamici din intreaga Asie au condamnat vineri atacul armat asupra a doua moschei din Noua Zeelanda, transmite Reuters, informeaza Agerpres. "Indonezia…

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a declarat vineri, dupa atacurile armate din Christchurch, ca "aceasta este una dintre cele mai intunecate zile ale Noii Zeelande", relateaza Xinhua, potrivit Agerpres. "Este o violenta fara precedent in Noua Zeelanda. Nu este loc pentru o astfel…