Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj – Compartimentul Urmariri, in colaborare cu Serviciul Cazier Judiciar, au depistat si retinut marți, 9 iulie, in jurul orei 09:30, un barbat in varsta de 42 de ani, din Camerun. Pe numele barbatului, autoritatile judiciare din Franta…

- Autoritatile franceze sunt ingrijorate de faptul ca aditivul care face ca dulciurile sa straluceasca – dioxidul de titan, numit si E171, folosit la pasta de dinti, inghetata sau guma de mestecat, nu este sigur, in timp ce Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) nu este de acord, potrivit…

- Spania se asteapta la un numar record de turisti straini in aceasta vara, ceea ce va marca al saptelea an de crestere consecutiva, a declarat ministrul Turismului, Comertului si Industriei, Reyes Maroto, transmite Reuters. Spania este a doua cea mai vizitată ţară din lume după Franţa…

- Autoritațile franceze nu au indicii care sa conduca la ideea ca incendiul care a devastat Catedrala Notre-Dame din Paris în aprilie a fost rezultatul unui act criminal, luând însa în considerare posibile fapte de neglijența, a anunțat miercuri procuratura din Paris, potrivit…

- FRANȚA U21 - ROMANIA U21 0-0 // Cosmin Contra, selecționerul naționalei mari, a asistat la toate meciurile naționalei U21, care a reușit performanța uluitoare de a ajunge in semifinalele Campionatului European de tineret. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul…

- "Aceasta trebuie extins la barbatii si femeile din taberele si inchisorile noastre, nu doar la copii", a subliniat, pe Twitter, Mustafa Bali, un purtator cuvant al FDS.FDS controleaza un sfert din teritoriul Siriei situat la est de fluviul Eufrat dupa ce a respins SI printr-o serie de ofensive…

- Autoritațile din Italia au anunțat joi ca au confiscat 1.665 de masini folosite de o retea infractionala de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si in alte tari europene, informeaza agentia dpa si presa italiana. Carabinierii au fost sprijiniți in aceasta actiune de politia din Romania,…

- Avocații lui Radu Mazare, aflat in procedura de extradare din Madagascar, au sesizat autoritațile franceze despre un presupus abuz la care fostul primar al Constanței a fost supus, avand in vedere ca decizia extradarii nu a fost luata de un judecator, a precizat, pentru MEDIAFAX, Mihai Mazare.Citește…