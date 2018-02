Stiri pe aceeasi tema

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Bogdan Chiri­toiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat ca toate co­mi­sioanele si dobanzile per­ce­pute atat la depozite si la cre­dite sunt mai mari decat in majoritatea tarilor din UE. Asta in condițiile in care, mai spune Bogdan Chirițoiu, la alte sec­toare din economie nu e asa.…

- El a spus ca institutia a prevazut in buget o suma intre 200.000 si 300.000 de euro pentru ambele proiecte, informeaza AGERPRES. Citeste si Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei: "Transferul contributiilor sociale ne-a dat peste cap" Chiritoiu a explicat cum se vor…

- Consiliul Concurentei a aplicat anul trecut amenzi in valoare de 123,1 milioane lei (27,35 milioane euro), in crestere cu 60,3% fata de anul anterior, fiind sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor, se arata in raportul…

- Consiliul Concurentei are in buget banii necesari pentru realizarea platformei online de monitorizare a preturilor la carburanti, precum si pentru extinderea la nivel national a celei care afiseaza pretul alimentelor, proiecte care trebuie finalizate in acest an pentru a nu pierde finantarea, a declarat,…

- Consiliului Concurentei a finalizat anul trecut 18 investigatii, din care 78% vizau sectoare precum energie, licitatii, profesii liberale si transport, potrivit reprezentantilor institutiei. O treime din cazurile finalizate au avut ca obiect cartelurile, iar aproape un sfert (22%)…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, spune ca ii este greu sa justifice angajatilor institutiei reducerile salariale cauze de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, in contextul in care institutia pe care o conduce are rezultate bune, iar economia…

- Dupa ani buni in care firmele de paza iși plateau angajații la salarii minime, mulți dintre aceștia find depistați de catre ITM ca muncesc “la negru”, Consiliul Concurentei ia atitudine. Nu mai puțin de 33 de companii si patru asociatii din domeniul serviciilor de protecție și…

- ”Noi avem niște aberații și niște anomalii cumplite. Ma uit la Consiliul Concurenței condus de lugubrul personaj Bogdan Chirițoiu, lugubru din toate punctele de vedere. In orice țara, baiatul asta era anchetat și, pentru tot ce a facut, lua cu miile de ani de condamnari.” a spus Codrin Ștefanescu,…

- Consiliul Concurentei a anuntat sanctionarea a șase companii pentru intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor de masurare a energiei electrice. Suma totala a amenzilor se ridica la 73,1 milioane de lei. Printre companiile vizate s-a aflat si societatea Elster…

- Cea mai mare amenda a fost incasata de Landis + Gyr, de 27,42 milioane lei (5,92 milioane euro), urmata de Energobit, care a fost sanctionata cu 13,11 milioane lei (2,83 milioane euro). Elster Rometrics a fost amendata cu 11,21 milioane lei (2,42 milioane euro), Electrica cu 10,8 milioane…

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…

- Consiliul Concurentei anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca a finalizat investigatia privind posibile practici anticoncurentiale ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), prin acceptarea angajamentelor asumate de aceasta organizatie. „Angajamentele asumate de…

- Uniunea Notarilor face pasul spre liberalizarea onorariilor Consiliul Concurenței a finalizat investigatia privind posibile practici anticoncurentiale ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), prin acceptarea angajamentelor asumate de aceasta organizatie. Angajamentele elimina…

- Capitalizarea Postei Romane se face cu respectarea reglementarilor in domeniul concurentei este concluzia intalnirii care a avut loc joi la sediul Consiliului Concurentei intre autoritati si Fondul Proprietatea, actionarul minoritar al operatorului postal, care nu considera ca aceasta masura ar fi o…

- Salariile a jumatate dintre angajatii Consiliului Concurentei vor scadea de la 1 ianuarie, ca urmare a modificarilor fiscale, cele mai mari diminuari fiind de 20% la directori, a declarat, marti, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, in cadrul comisiilor de specialitate reunite din Parlament…

- Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat, marți, pentru Mediafax, ca salariile vor scadea pentru jumatate din personalul Consiliului de la 1 ianuarie, odata cu aplicarea legislației in domeniul salarizarii și mutarea contribuțiilor la angajați. „Am rugat Guvernul fie sa ne…

- "Va prezint ceva foarte important. Este pentru prima data in Romania cand am reusit sa punem la un loc actele normative pentru agricultura. Este biblia noastra pe care trebuie sa o invatam si pe asta ca sa putem sa mergem inainte, in asa fel incat producatorul, sau daca cineva vrea sa se informeze si…

- Serviciul Vamal a inregistrat in perioada 27 noiembrie – 03 decembrie 2017 incasari considerabile in buget. Institutia a adus in haznaua statului aproximativ 398.4 de mln de lei, fiind perfectate per total 11.082 de declarații vamale.

- Președintele Consiliului Concurenței a anunțat oficial ca investigheaza scumpirile abrupte ale oualor și untului. Acesta a subliniat că aprecierea monedei euro și scumpirea carburantului pot explica doar parțial fenomenul și este posibil ca unii comercianți să dea dovadă…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de decorare a lui Bogdan Chiritoiu, Mihai Berinde, Frederic Jenny, Daniela Victoria Badila și Andrei Pufulescu, cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la infiintarea Consiliului Concurentei. Presedintele a felicitat Consiliul Concurentei "pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca pentru economia tarii este esentiala o concurenta deschisa si ca aceasta este primordiala pentru o libertate economica, cu prilejul ceremoniei de decorare a unor reprezentanti ai Consiliului Concurentei. „Pentru economia…

- Fiecare are stilul sau, insa important este sa colaboram si sa ne facem treaba, astfel incat consumatorii romani sa beneficieze de cele mai bune preturi, a declarat, joi, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. Declaratia sefului autoritatii de concurenta vine la o zi dupa…

- "Abordarile pot fi diferite pentru ca avem instrumente legale diferite si e foarte bine sa ne completam unii pe altii. E bine ca institutiile statului sa colaboreze. E bine ca colaborarea sa se realizeze discret, prin intalniri directe intre noi si nu sa fie mediate de presa. Cel putin noi, Consiliul…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat joi ca este doar un functionar cenusiu al statului roman si fiecare are stilul lui, dupa ce cu o zi inainte ministrul Petre Daea l-a comparat cu un "paun printre gaini". "Abordarile pot fi diferite pentru ca avem instrumente…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, l-a acuzat, miercuri, in sedinta de Guvern, pe presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, ca face afirmatii impotriva tarii si a sustinut ca acesta trebuie sa vina sa dea explicatii in Guvern, pentru ca ”nu e paun intre gaini”. Premierul Mihai Tudose…

- Ouale se vor ieftini abia in februarie - martie anul viitor, sustine Ilie Van, presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR). Motivul: pana atunci se vor face simtite efectele contaminarii cu Fipronil. In plus, nici situatia atipica de pe piata romaneasca, unde pretul la…

- Consiliul Concurentei a demarat o analiza, la sesizarea Ministerului Agriculturii, pentru a determina cauzele scumpirii accelerate a alimentelor in aceasta luna. Unul dintre posibilele motive ar putea fi cresterea deficitului bugetar, care duce la majorarea importurilor si pune presiune pe…

- "Am primit de la Ministerul Agriculturii o solicitare pentru analiza prețurilor la alimente, in special la unt, oua și unele produse din carne, unde prețurile au avut evoluții radicale. Foarte bine ca ne-au facut o astfel de sesizare, dar ar fi foarte bine sa vina și cu date, cu mai multe informații.…

- Scumpirea alimentelor in aceasta luna ar fi generata de cresterea deficitului bugetar, care duce la majorarea importurilor si pune presiune pe inflatie, crede Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.

- Mai multe firme cu activitate in Timis au fost nevoite in ultimul an sa plateasca la buget sume importante de bani pentru ca activitatea lor nu s-a incadrat in legislatia in vigoare din domeniul concurential. Laszlo Gyerko, consilier de concurenta, a anuntat la Timisoara ca in Timis au fost…

- Reducerile de Black Friday vor fi monitorizate de Consiliul Concurentei, a anuntat presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, care a explicat ca se va urmari daca ofertele sunt reale, iar imediat dupa Black Friday, Consiliul va face public un raport cu privire la comertul electronic. Anul acesta,…

- Problemele de pe piața de electricitate din acest an se datoreaza și unor vicii de procedura și nu pot sa dau "cecuri in alb" ca nu o sa incepem o investigație impotriva cuiva, a declarat, miercuri, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. "Mi-am adus aminte…

- Crearea de catre primarii a unor firme proprii care sa gestioneze serviciile la nivel local ingrijoreaza autoritatea de concurența, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.