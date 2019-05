Consiliul Concurentei recomanda autoritatilor locale sa compatibilizeze contractele pentru serviciul de iluminat public, din punctul de vedere al duratei, cu prevederile legislatiei in domeniu, respectiv cu Legea nr. 51/2006, luand in considerare investitiile pe care operatorul este obligat sa le faca, potrivit unui comunicat al institutiei de concurenta, remis, luni, AGERPRES.



Aceasta este una dintre recomandarile facute de autoritatea de concurenta in urma derularii anchetei sectoriale pe piata serviciilor publice de iluminat existente la nivelul municipiilor resedinta de judet…