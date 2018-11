Consiliul Concurentei suspecteaza comportamente anticoncurentiale pe piata cimentului: Holcim, CRH si HeidelbergCement, in vizor

Stiri pe aceeasi tema

- Analiza sectorului producerii si comercializarii cimentului din Romania indica o situatie atipica, in care producatorii de ciment isi mentin cote de piata aproximativ egale si stabile in timp, crescand astfel riscul aparitiei unor forme de coordonare a activitatilor, precizeaza Consiliul Concurentei.…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Hidroelectrica, una dintre cele mai profitabile companii de stat, pe piata producerii si comercializarii de energie electrica din Romania. "Consiliul Concurentei are suspiciunea ca Hidroelectrica,…

