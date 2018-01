Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta ultima zi a saptamanii s-a aflat ca institutia condusa de Bogdan Chiritoiu a sanctionat sase companii, cu suma totala de 73, 1 de milioane de lei, adica aproape 15, 8 milioane de euro. Conform precizarilor cuprinse intr-un comunicat dat publicitatii de Consiliul Concurentei, sanctiunile…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu 73 milioane de lei 6 companii care au particopat la licitatii pentru echipamente de masurare a energiei electrice, printre aceste aflandu-se Electrica SA, Ecro SRL, Electromagnetica SA, Elster Rometrics SRL, Energobit SA si Landis+GYR AG.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, pe o perioada de trei ani.Acordul cadru…

- Intr un document trimis Sectorului Instrumente si Investitii Financiare din cadrul Bursei de Valori Bucuresti, SC Electromagnetica SA precizeaza ca a luat act de minuta Consiliul Concurentei din data de 20 decembrie 2017, dosar nr 10 2017, "prin care acesta decide sanctionarea companiei cu suma de 10.024.824,88…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Transelectrica SA nu este companie investigata in ancheta Consiliului Concurentei privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate de aceasta, ci colaboreaza cu inspectorii autoritatii din pozitia de societate care a sesizat posibila practica neconcurentiala, punandu-le la dispozitie…

- Cele doua organizatii au denumit ziua de 4 ianuarie 'Fat Cat Thursday' (joia pisicilor grase) pentru a denunta disparitatile salariale existente in Marea Britanie. Potrivit calculelor celor doua organizatii, remuneratia medie acordata directorilor generali ai celor 100 de companii din indicele bursier…

- Peste 2,1 milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierei in perioada 18 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018, fiind inregistrata o crestere cu 15 la suta fata de o perioada obisnuita, potrivit Politiei Romane de Frontiera.

- Saptamina trecuta, Consiliul Județean Suceava și Ministerul Dezvoltarii au incheiat contractul de finanțare pentru „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Suceava”. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul CJ, valoarea totala a contractului este de peste 20 de milioane…

- Vreme frumoasa de Revelion Foto: Arhiva Vremea va fi frumoasa si de Revelion, dupa ce Craciunul a venit cu temperaturi de pâna la 20 de grade în sudul tarii. Astfel, în perioada urmatoare, valorile termice vor fi mai mari decât cele normale pentru decembrie, atât…

- OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, a incheiat un contract de 23,36 milioane lei cu compania de stat Conpet, pentru transportul titeiului in luna ianuarie. Acesta este un act aditional la un contract semnat in luna ianuarie a acestui an, potrivit unui anunt…

- Dupa ce Consiliul Concurentei a anuntat ca investigheaza un posibil abuz de pozitie dominanta al Dante International, eMag, cel mai mare retailer online din Romania, al carei proprietar este Dante International, a emis un comunicat, in care, potrivit digi24.ro, se arata: "Colaboram cu autoritatea de…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Galati (A.J.F.P.) Galati a anuntat ca in luna noiembrie 2017 a colectat 121,83 milioane lei, din care 8,67 milioane lei au provenit din activitatea de executare silita. Inspectorii fiscali au comunicat un numar de 6.073 somatii, in valoare 41,16 milioane…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat luni, la Palatul Victoria, ca este important sa se mentina cresterea economica a Romaniei, precizand totodata ca „mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica”. „Va felicit (…) pentru faptul ca, cu tot acest ritm lent cu care a demarat exercitiul financiar,…

- Doar doua companii din top 10 angajatori majoreaza salariile brute cu 20% Milioane de angajati nu stiu daca de la 1 ianuarie vor mai avea aceleasi salarii ca in 2017. ZF a intrebat zeci de companii ce vor face. Desi a trecut mai bine de o luna de când, prin ordonanta de guvern, taxele sociale…

- Compania Ideal Tech din Bucuresti, care opereaza magazinul online cu profil electro-IT&C ideall.ro, estimeaza ca va inchia 2017 cu afaceri de 20 milioane de euro, plus 50% fata de anul trecut, cresterea fiind sustinuta de vanzarea a peste 55.000 de electrocasnice pe platforma online a companiei.…

- “Salariile vor scadea pentru jumatate din personal. Cele mai mari scaderi vor fi la directori și la inspectorii superiori, 20% la directori și 15% la inspectorii superiori. Sunt reduceri mari. Am cerul Guvernului soluții, fie sa ne excepteze, cum au exceptat ANRE sau ANCOM, fie sa ne dea creșterea de…

- Prețul energiei electrice ar putea crește de la 1 ianuarie Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati în regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie pe toate segmentele orare, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM. Licitatiile pentru trimestrul…

- Salariile a jumatate dintre angajatii Consiliului Concurentei vor scadea de la 1 ianuarie, ca urmare a modificarilor fiscale, cele mai mari diminuari fiind de 20% la directori, a declarat, marti, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, în cadrul comisiilor de specialitate reunite din Parlament…

- Hackerii au reusit sa fure 60 de milioane de dolari in Bitcoin dupa ce au trecut de masurile de securitate ale uneia dintre cele mai cunoscute companii care ofera tehnologii pentru minarea monedelor virtuale, scrie Digi24.ro.

- Fiecare dintre cele doua companii va detine cate 50% dintre actiunile Romanian Military Vehicle Systems SA. Compania va avea ca obiectiv dezvoltarea, fabricarea si dotarea Armatei Romane cu transportorul blindat pentru trupe 8x8 „AGILIS”.

- Comisia Europeana a transferat Romaniei aproximativ 80 de milioane de euro, reprezentand rambursarea de fonduri solicitate prin a doua cerere de plata intermediara pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), informeaza un comunicat transmis sambata AGERPRES. "Iata ca apar…

- Salariile nete, impozitele și contribuțiile aferente rezultate ca urmare a efectului indus de dezvoltarea zonei economice, de birouri și rezidențiale Baneasa reprezinta peste 742 milioane euro. Cheltuielile pentru achiziții sunt estimate la peste 580 milioane de euro. Baneasa Developments…

- OMV Petrom a cerut Guvernului in 2012 elaborarea unui act normativ prin care sa beneficieze doar de gaze de producție interna pentru centrala de la Brazi, in perioada in care Razvan Nicolescu, ajuns ulterior ministrul al Energiei, era director de afaceri corporative in cadrul companiei, a declarat,…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, joi, la audierile in comisia parlamentara care ancheteaza cresterea tarifelor la energie, ca preturile nu intra in competenta sa, dar le-a urmarit cu atentie si a concluzionat ca ele au fost influentate si de conditiile meteo din acest an. "In data…

- Alro SA, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a inregistrat in primele noua luni un profit net de 223,4 milioane lei, de trei ori si jumatate mai mare fata de perioada similara de anul trecut, de 63,79 milioane lei, potrivit raportului…

- Compania nationala Transelectrica, la care statul este actionar majoritar, a incheiat primele noua luni cu venituri totale de 2,41 miliarde lei, in crestere cu 27% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce profitul s-a redus de la 213 milioane lei in ianuarie-septembrie 2016 la 65 milioane…

- Comisia parlamentara de control SRI continua audierile Senatorul Claudiu Manda - presedintele comisiei parlamentare de control a activitatii SRI Comisia parlamentara pentru controlul SRI va continua saptamâna viitoare audierile în cadrul cercetarilor declansate de afirmatiile ofiterului…

- Șeful Comisiei ANRE cere masuri impotriva scumpirii energiei electrice Presedintele Comisiei parlamentare privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare în Energie, deputatul PSD Iulian Iancu sustine ca se impune interventia imediata a Guvernului pentru a stopa cresterea…

- Consiliul Concurentei a sanctionat opt companii de pe piata de acumulatori auto (un producator si sapte distribuitori) cu amenzi in valoare totala de 545.439 lei (aproximativ 120.000 euro), din cauza incheierii unor intelegeri anticoncurentiale. ”Sanctiunile au fost aplicate in cadrul investigatiei…

- Inspectorii antifrauda au constatat in urma verificarii a 46 de operatori economici ca a fost creat un circuit de tranzactionare fictiva de bunuri si servicii, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale, prin diminuarea bazei impozabile a profitului si deducerea nelegala a TVA, au anuntat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat definitiv incalcarea legii concurentei de catre Panasonic Marketing Europe GmbH Wiesbaden Germania prin participarea la o intelegere anticoncurentiala in cadrul campaniilor de tip buy-back, alaturi de alte companii active pe piata comercializarii de…

- Veniturile totale ale CNAB sunt de 808,62 milioane lei, cu 20,1% mai mult fata de aceeasi perioada a anului 2016. Acest rezultat s-a datorat in primul rand veniturilor din exploatare obtinute in urma cresterii traficului aerian de pasageri, dar si a actiunilor de optimizare a activitatii aeroportuare…

- Alba Iulia chletuiește in fiecare an, cateva milioane de lei (de obicei intre 3 și 4 milioane) pentru evenimente culturale organizate in general in Cetatea Alba Carolina. Este vorba despre festivaluri, concerte, concursuri și multe altele, menite sa atraga turiști și sa dea viața cetații, in condițiile…

- Revitalizarea a doua dintre marile companii la care statul este actionar, Complexul Energetic Oltenia si Complexul Energetic Hunedoara, precum si finalizarea unei investitii de 23,5 milioane lei la CE Oltenia se numara printre obiectivele indeplinite de catre actualul Cabinet, in domeniul energiei,…

- 1. Care sunt clientii CEZ care pot beneficia de ajutoarele pentru incalzirea locuintei? Client vulnerabil Ajutorul pentru energie electrica se acorda consumatorilor vulnerabilii care nu detin alta forma de incalzire, precum si consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost…

- Producatorul de gaze detinut de stat, Romgaz, a incheiat un contract in valoare de 103,29 milioane lei cu transportatorul national de gaze Transgaz, pentru transportul gazelor in perioada 1 octombrie 2017-1 octombrie 2018, potrivit unui raport transmis marti Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care olandezii de la Transeastern Power, avand ca obiect principal activitatile de holding, a preluat compania OMV Petrom Wind Power S.R.L, care are in portofoliu parcul eolian Dorobantu. “Autoritatea de concurenta a stabilit ca operatiunea…