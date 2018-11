"Riscul este cu atat mai mare cu cat fluctuatiile cotelor de piata sunt reduse si nu exista schimbari in ierarhia la nivelul industriei. Acest aspect ridica suspiciuni sub aspect concurential, mai ales in conditiile in care cei trei producatori de ciment au capacitati de productie functionale diferite, iar gradul de utilizare al acestora este profund asimetric: producatorul de ciment cu cea mai mare capacitate de productie in functiune are cel mai mic grad de utilizare al acesteia.

Aceste concluzii vin in urma finalizarii anchetei sectoriale pe piata producerii si comercializarii cimentului…