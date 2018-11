Consiliul Concurentei: Preturile in Romania, la jumatate fata de media europeana! Dar pentru oua si lactate platim la fel de mult!

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice si al gazelor din Romania va avea o tendinta de crestere, in contextul alinierii cu tarile europene, iar Guvernul trebuie sa spuna ce consumatori poate subventiona in continuare, a declarat, joi, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, intr-o conferinta de profil.

- Oficialii Consiliului Concurentei desfasoara o analiza complexa a pietei de carburanti din Romania. Unul dintre principalele obiective ale investigatiei este de a afla cum se formeaza pretul la pompa al benzinei si motorinei.

- Politica de coeziune este pentru prima data in istoria Uniunii Europene (UE) portofoliul cu cea mai mare suma alocata in viitorul buget, respectiv pentru perioada 2021-2027, iar Romania, Bulgaria si Grecia au prevazuta o crestere de peste 10% fata de fondurile actuale, a declarat, sambata, la Alba…

- Rata anuala a inflatiei a crescut in luna august la 5,1%, de la 4,56% in iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,78% fata de aceeasi luna a anului trecut, cele alimentare cu 4,15%, iar serviciile cu 2,61%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa considera ca afirmațiile facute de comisarul Gunther Oettinger, care potrivit unei publicații europene a inclus Romania intr-o enumerare de țari care ar dori sa slabeasca UE, reprezinta o greșeala a acestuia, dezaprobata imediat de alți oficiali europeni. ”Romania…

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. Romania a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai mari cresteri s-au…

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat.Romania a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai mari…

- In urma cu aproape 10 ani, la 1 ianuarie 2009, preturile carburantilor din Romania erau la jumatate fata de nivelul actual, in acelasi timp fiind si cele mai mici din Europa. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )