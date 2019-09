Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi inchis, astazi, timp de opt ore, pe calea 1 a Autostrazii A3 Targu Mures - Cluj-Napoca, intre Ungheni si Iernut, judetul Mures, pentru lucrari de asamblare a unui portal metalic si amplasare a unui panou, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Traficul rutier va fi ingreunat, in perioada 27-29 august 2019, in punctul de trecere al frontierei romano-bulgare Calafat-Vidin, din cauza lucrarilor de instalare a unor sisteme de monitorizare a traficului pe sensul de intrare in Romania. Aceste lucrari implica devierea traficului greu de pe breteaua…

- Porțiunea de 4,5 kilometri din A3, Targu Mureș- Ungheni le provoaca mari probleme celor de la CNAIR. Oficialii se pierd in explicații și se pare ca cadrul companiei nu știe stanga ce face dreapta.Citește și: Donald Trump, lui Klaus Iohannis: Americanii ii iubesc pe romani, sa știți/ FOTO…

- Sindicatul Drumarilor "Elie Radu", care reuneste angajati din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), organizeaza in 16 iulie un miting de protest in fata sediului Ministerului Transporturilor. Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de faptul că…

- Sorin – Florin Scarlat a fost numit miercuri director general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), dupa ce Narcis Neaga si-a dat demisia. Printre altele, noul sef al autostrazilor s-a ocupat si de proiectul – gigant al Autostrazii Transilvania, fiind ultima persoana…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) l-a numit miercuri pe Sorin Scarlat in functia de director general al companiei, au declarat surse din domeniul Transporturilor, potrivit agerpres.ro.Scarlat isi va prelua mandatul incepand…

- Narcis Neaga, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, și-a ascuns, in declarația de avere, veniturile incasate de la instituția pe care o conduce. Neaga este directorul general al companiei din 7 mai 2018 și, inainte de acest moment, a fost consilierul personal al ministrului…

- Directorul General al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, si-a facut publica declaratia de avere, dupa ce a fost acuzat ca iși ascunde veniturile.