Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitați și validari a Senatului, senatorul Robert Cazanciuc, a initiat, alaturi de un numar de 21 de senatori si deputati PSD, procedura de modificare si completare a Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, potrivit unui comunicat…

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii publice, se arata intr-un…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei solicita Ministerului Afacerilor Interne sa ia masuri imediate de remediere a situației și de obligare a autoritaților locale din Sfantu Gheorghe in vederea respectarii legii, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Renate Weber…

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect de 50,68 milioane lei, finantat din fonduri externe nerambursabile, pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii…

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data, care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii publice. …

- Partidul Democrat din Moldova lanseaza primul proiect de parteneriat Public-privat, prin care va atrage investiții pentru construirea unei arene multifuncționale, ultra moderne in Chișinau, care, dupa cum estimeaza experții de la Guvern, va fi finalizata intr-un an de zile.

- Fonduri neramburasabile in valoare de peste 100 de milioane de euro sunt pregatite pentru implementarea a trei proiecte IT in sectorul educatiei, potrivit unui ghid al solicitantului supus recent dezbaterii publice de organismele care gestioneaza proiectele IT finantate cu fonduri UE din Ministerul…

- Presedintele Klaus Iohannis nu o va revoca pe Codruta Kovesi de la sefia DNA si nimeni nu va ataca aceasta decizie la CCR, declara la RFI europarlamentarul Renate Weber (grup european ALDE). Ea crede ca prezenta lui Kovesi in fruntea DNA convine multora, care au astfel cu cine sa se bata.Citeste…

- Kovesi: S-au pierdut 148 milioane euro. Exista interes la alte institutii pentru a ii recupera? Procurorul sef al DNA, Codruta Kovesi, a declarat, la prezentaea raportului de activitate pentru 2017, ca in urma deciziei CCR privind abuzul in serviciu s-au inchis 275 de dosare, prejudiciul total fiind…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- 8 milioane de lei pentru Drumuri și Poduri Cluj. Consiliul Concurentei are ultimul cuvant Consiliul Judetean Cluj a aprobat majorarea capitalului social pentru Drumuri si Poduri Judetene cu 8 milioane de lei. Banii nu vor putea ajunge însa la societate decât dupa parcurgerea unor proceduri,…

- "Pierderea a 150 milioane euro pentru spitalele regionale dovedește dezinteres total. Pe doua guverne PSD le-a durut fix in spate ca au promis spitale regionale și ca pot fi facute pe bani europeni.PSD trebuie sa lase orgoliul și sa faca urgent la Ministerul Sanatații un grup de specialiști, fara…

- Consiliul Judetean Alba a pregatit pentru aprobare documentatia pentru consolidarea podului peste raul Mures, zona Vintu de Jos – Vurpar, in vederea cresterii sigurantei rutiere. Acest pod este considerat important pentru locuitorii din Vurpar, Campu Goblii, Blandiana, fiind unica solutie de traversare…

- Spitalul Județean Suceava a obținut o finanțare de aproximativ 11 milioane de lei prin Programul Operațional Capital Uman pentru inființarea unui Centru de excelența pentru instruirea propriilor angajați. Anunțul a fost facut de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur. El a spus ca banii vor…

- Printr-un proiect european accesat de Spitalul Municipal din Timișoara se incearca scaderea ratei de mortalitate in cazul nou-nascuților. Romania este pe primul loc in clasamentul european la acest capitol, cu un procent de 7,6 la mie, mai mult decat dublu fața de media Uniunii Europene.

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017, consumatorul vulnerabil este persoana al carei venit lunar nu depaseste echivalentul…

- Primaria municipiului Targu Jiu a pregatit un proiect de modernizare a iluminatului public in valoarea de patru milioane de euro. Va fi o competitie intre orasele din Oltenia, suma totala pusa in joc fiind de zece milioane de euro.

- Consiliul Concurentei a finalizat anul trecut 18 investigatii si a aplicat amenzi în valoare totala de 123 de milioane de lei (27,3 milioane de euro), cu 60% mai mult decât anul anterior, potrivit informatiilor publicate de institutie cu ocazia bilantului pe anul 2017. Din cele 18 investigatii…

- Cei care solicita fonduri europene pot primi prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 pana la patru milioane de euro pe proiect prin masura II.2 ” Investitii productive in acvacultura”, conform anuntului publicat de Directia Generala de Pescuit – Autoritatea de Management…

- Documente atasate: Proiect HG In perioada 2015 - 2017, doar 323 de persoane au profitat de programul „Prima masina", se arata intr-un document al MFP. Potrivit acestuia, din cele 500 milioane lei alocate in acesti trei ani, doar 5,67 milioane au fost cheltuite, motiv pentru care, pentru 2018, MFP…

- Consiliul Local Dej a aprobat in cadrul ședinței ordinare pe luna ianuarie ce a avut loc azi un proiect de hotarare privind finanțarea multianuala a obiectivului de investiții Modernizare strazi in municipiul Dej, in valoare estimata de 25.000.000 lei. In acest proiect intra 70 de strazi, care vor fi…

- "Sanctiunile au fost aplicate in cadrul investigatiei, declansate in mai 2015, avand ca obiect incalcarea regulilor de concurenta de catre Camera Notarilor Publici Suceava si membrii acesteia prin stabilirea unei grile de onorarii minimale avand valori mai ridicate decat onorariile minimale aprobate…

- Consiliul Concurentei a amendat Camera Notarilor Publici Suceava si 72 de notari publici din Suceava si Botosani, membri ai acestei organizatii, pentru ca au realizat tabele cu onorariile minimale stabilite pentru cele mai importante acte si proceduri notariale, mult mai mari decat cele stabilite de…

- Consiliul Concurentei a sanctionat trei companii cu amenzi in valoare totala de peste 4,947 milioane de lei (aproximativ 1,1 milioane de euro) pentru realizarea unei intelegeri cu scopul limitarii comercializarii traductoarelor de masurare curent TR2520A pe teritoriul Romaniei, conform unui comunicat…

- In doua comune din cel mai vestic colț al țarii, un proiect resuscitat, finanțat prin masura 3.2.2, a adus investiții in infrastructura in valoare de șase milioane de euro. Accesat in 2009 de cele doua entitați teritoriale – Beba Veche și Dudeștii Vechi – care au constituit un parteneriat, respectiv…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23.422.255,99 lei aproximativ 5 milioane euro 33 de companii si 4 asociatii pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza. Potrivi comunicatului, in cadrul intalnirilor, membrii…

- Consiliul Concurentei a anuntat joi ca a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23,42 milioane lei (aproximativ cinci milioane euro) un numar de 33 de companii si patru asociatii pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza.Citeste…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi de 23,422 milioane lei (aproximativ 5 milioane euro) 33 de companii si 4 asociatii de pe piata serviciilor de paza, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim, informeaza Consiliul.

- Consiliul Concurentei a amendat cu peste 3 milioane de lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment si Comnord pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta, se arata intr-un comunicat al institutiei, remis, luni, AGERPRES.…

- Membrii CA, intr-o conferinta de presa comuna cu directorul interimar Monica Nichitus, au precizat ieri ca intentia aerogarii este de accesa fonduri europene in cadrul Programului Operational de Infrastructura Mare. Costurile modernizarii aeroportului vor fi cunoscute dupa reactualizarea studiului.…

- Tudorel Toader: Relatia dintre mine si premier, foarte buna Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, la CSM, ca relatia sa cu premierul Mihai Tudose este foarte buna, precizand ca urmeaza a prezenta in guvern foaia de parcurs privind conditiile din inchisori, document ce va fi trimis la…

- Consiliul Concurentei a amendat cu 73 de milioane de lei sase firme producatoare de contoare de energie electrica. Una dintre ele are sediul de doi pași de Timișoara. Interesant ca mult mai cunoscuta AEM SA a scapat de amenda pentru ca le-a oferit anchetatorilor informații.

- Consiliul Concurentei a dat amenzi de aproape 16 milioane de euro pentru cinci firme care instalau contoare pentru masurarea consumului de energie electrica, dar si un distribuitor si furnizor de curent. Potrivit inspectorilor de concurenta, companiile si-au impartit licitatiile organizate de distribuitorii…

- Amenzi de aproape 16 milioane de euro de la Consiliul Concurentei. Este sanctiunea totala primita de cinci firme care instalau contoare pentru masurarea consumului de energie electrica, dar si un distribuitor si furnizor de curent.

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat autoritatea de concurenta.

- Consiliul Concurentei a anuntat ca a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 73,1 milioane lei (aproximativ 15,8 milioane euro) sase companii pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.Cea…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu 73 milioane de lei 6 companii care au particopat la licitatii pentru echipamente de masurare a energiei electrice, printre aceste aflandu-se Electrica SA, Ecro SRL, Electromagnetica SA, Elster Rometrics SRL, Energobit SA si Landis+GYR AG.

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- Electrica va contesta in instanta amenda de 10,801 milioane de lei, reprezentand 2,98% din cifra de afaceri totala aferenta anului financiar 2016, aplicata de Consiliul Concurentei, in urma unei investigatii extinse privind comercializarea de contoare si echipamente conexe de masurare a energiei…

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor a reluat licitația pentru achiziția unui sistem de bruiaj al telefoanelor mobile. Investiția de peste noua milioane de euro n-ar trebui facuta, de vreme ce mobilele sunt interzise in celule, dar realitatea din inchisori e cu totul...

- Comisia Europeana a transferat Romaniei 454,06 milioane euro, reprezentand rambursarea de fonduri solicitate prin cererile de plata intermediare transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. …

- Saptamina trecuta, Consiliul Județean Suceava și Ministerul Dezvoltarii au incheiat contractul de finanțare pentru „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Suceava”. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul CJ, valoarea totala a contractului este de peste 20 de milioane…

- Ați vazut ce palate pe domenii imense au Dragnea, Tariceanu și alți cinstiți politicieni ai Romaniei? Ei bine, astfel de palate ar putea deveni in curand inchisorile lor de cinci stele, in timp ce actualele penitenciare...

- Camera Deputaților a schimbat trei cuvinte din legea finanțarii partidelor. In 2018, formațiunile parlamentare vor primi de la bugetul de stat mai mulți „bani de buzunar” decat au incasat in ultimii zece ani la un loc

- Peste 15 milioane de euro vor fi investite in drumurile din Bistrița-Nasaud. Președintele Consiliului Județean, Emil Radu Moldovan, a fost prezent ieri la Guvernul Romaniei, acolo unde a semnat doua contracte de finanțare.

- Un grup de producatori germani de carnati urmeaza sa ajunga marti in fata tribunalului pentru a incerca sa schimbe amenzile impuse in urma cu trei ani pentru ca ar fi fixat preturile pentru alimentul favorit al germanilor, transmite AFP. In anul 2014, un grup de 22 de companii, cunoscute sub…

- Administrația locala din Tritenii de Jos afirma ca anul 2017 a fost un an al fondurilor europene, un important proiect in acest sens este aproape de finalizare cu beneficii multiple pentru locuitorii comunei. Read More...

- Doar doua companii din top 10 angajatori majoreaza salariile brute cu 20% Milioane de angajati nu stiu daca de la 1 ianuarie vor mai avea aceleasi salarii ca in 2017. ZF a intrebat zeci de companii ce vor face. Desi a trecut mai bine de o luna de când, prin ordonanta de guvern, taxele sociale…

- Președintele Asociației Service-urilor Auto a anunțat primele sume, care sunt in analiza, și cele de la mașinile vechi chiar nu vor merita sa fie platite - mașina ajunge sa nu mai valoreze taxa pe vreo cațiva ani. Inca se discuta, se analizeaza, vor fi și taxe intermediare intre cele doua și vor ajunge…