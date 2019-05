Consiliul Concurentei intervine in problema taximetriei: Cei din piata sa functioneze fara sa se elimine reciproc

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu a fost unul dintre cei mai talentați creatori de moda din Romania, insa piuțini știu ce studii avea, de fapt, acesta. Razvan Ciobanu a inceput Facultatea de Arte Plastice din București, dar dupa un an s-a mutat la aceeași facultate, din Timișoara, de unde s-a mutat inapoi in București…

- In perioada sarbatorilor de Paște ortodox și a zilei libere de 1 mai, 19 farmacii din rețeaua DONA vor avea program non-stop, asigurand asistența farmaceutica si acces la medicamente locuitorilor din orașele: Bucuresti, Brașov, Suceava, Alba-Iulia, Targu Mureș, Braila, Constanța, Galați și Timișoara. …

- World Class anunța extinderea rețelei intr-un nou oraș-metropola, Brașov, o data cu deschiderea clubului World Class AFI Brașov. Astfel, incepand cu 2020, cea mai mare rețea de health & fitness din Romania va acoperi 7 metropole: București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov, Constanța și Ploiești, cu un…

- Micile sportive de la secția de gimnastica ritmica a ACS Transilvania Brașov au inceput sezonul de concursuri, prima competiție la care au luat parte fiind Cupa Prieteniei, in acest weekend, la Baia Mare. Evoluția fetițelor pregatite de Carla Stoica a fost una excelenta, cu nu mai puțin de 9 locuri…

- Pasari Calatoare / Birds of Passage, cel mai recent film regizat de columbianul Ciro Guerra alaturi de Cristina Gallego va avea premiera in cinematografele din Romania pe 15 martie. Filmul poate fi vazut in avanpremiera incepand de miercuri, 13 martie. Din 15 martie, Pasari Calatoare va rula in 38 de…

- S-au deschis inscrierile pentru turneul național de calificare la Finala Mondiala Red Bull Neymar Jr’s Five. Turneul național are anul acesta 9 etape de calificare in București, Pitești, Timișoara, Brașov, Tirgu Mureș, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Chișinau, in Moldova. In Romania se cauta din nou…

- Cel mai mare turneu global de fotbal 5-la-5 revine in 2019 cu etape de calificare in 9 orașe din Romania și Moldova. Dupa Tao United, caștigatoarea din 2017 a Finalei Mondiale, și ABC United in 2018, se cauta din nou echipa care sa reprezinte Romania la acest turneu unic. Inscrierile se deschid pe data…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a finalizat analiza inscrierilor planurilor de afaceri in programul Start-Up Nation, editia 2018. Lista planurilor de afaceri, in ordinea numerelor de identificare in Registrul Unic Electronic (numar RUE), a fost publicata atat pe site-ul…